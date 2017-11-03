Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oyuncularını tebrik ederek sözlerine başlayan Hırvat çalıştırıcı, "Özellikle 2 maç kazanamadıktan sonra böyle bir zafer almak çok önemliydi. Yeni şeyler vardı takımımızda ve bununla birlikte güzel bir performans sergiledik. Son 10-15 dakika da gayet iyiydi. Maça iyi başladık. 1-0'dan sonra biraz skorun verdiği rehavetle oyun temposunu düşürdük. Ama Gençlerbirliği iyi defans yaptı. Özellikle orta alanda boş bölgeleri bulmak çok kolay değildi. İyi kapattılar. Biz de daha çok dikine pasları tercih ettik. Gençlerbirliği'nin stoperleri hep adam adama kalıyorlardı. Dikine oynamak daha mantıklıydı. Daha az pas oyunu yapıp, koşmak üzerine oynadık. Bu da maçı değiştirdi" dedi.

"HER ZAMAN AYNI TAKTİKLE ÇIKMANIN SIKINTILARI VAR"

Takımdaki sistem değişikliği ile ilgili gelen bir soruya yanıt veren Tudor, "Her zaman aynı şekilde oynamanın artıları ve eksileri var. Artısı, takım buna adapte oluyor. Ama diğer taraftan da sizi sürekli izleyen bir rakip var. Sürekli aynı taktiklerle maçlara çıkarsanız, rakipler ona göre önlem alıyor" diye konuştu.

Bir basın mensubunun "3'lü savunma seviyorsunuz" ifadesine cevap veren Igor Tudor, "Kim söylüyor benim 3'lüyü çok sevdiğimi? 11 maçta 2'nci kez 3'lü savunmayla çıktık" ifadelerini kullandı.

"SERDAR'I MAÇ BOYUNCA UYARDIM"

Tudor, "Serdar Aziz sarı kart sınırında olmasına rağmen neden çıkarmadınız?" sorusuna, "Serdar'la birçok kez konuştum, maç boyunca da uyarılarım oldu. Ama Tolga sakatlanınca Serdar'ı değiştiremedik, Tolga'yı değiştirmek zorunda kaldık" şeklinde yanıt verdi.

"FEGHOULI MAKSİMUM SEVİYEYE YAKLAŞTI"

Sofiane Feghouli'nin performansını değerlendiren Tudor, "Kesinlikle bir adaptasyon sıkıntısı yok. Bizim için önemli bir oyuncu ve kendisi çok üst düzey bir isim. Bizde de iyi oynadı şu ana kadar. Kendisi için kolay değil. Geçen sezon çok oynayamadı, bir anda gelip maksimum seviyeye çıkması kolay değil. Buna rağmen maksimum seviyeye yaklaştığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

"FEGHOULI'YE VE CANER'E VERİLEN CEZALAR FAZLA"

Feghouli'nin aldığı cezayı da değerlendiren Igor Tudor, "Feghouli'ye ve Caner Erkin'e verilen cezalar çok fazla. Bence ikisinin de daha az ceza alması gerekiyordu" diye konuştu.

Tudor ayrıca, Arda Turan ile ilgili gelen bir soruya, "Basın toplantısının konusu Arda değil" dedi.