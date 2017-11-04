Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Turkish Airlines Open, Antalya Belek’teki Regnum Carya Golf Kulübü’nde devam ediyor. 7 milyon dolar toplam ödüllü turnuvanın ikinci gününde Belçikalı Nicolas Colsaerts, ilk gün olduğu gibi sahayı 64 vuruşla döndü ve toplamda 128 vuruşla ilk 36 çukuru önde tamamladı. Carya sahasında 7 birdie yapan Belçikalı oyuncu bu skorla Avrupa turunda bu sezon en iyi 36 çukur performansına imza attı. İkisi son iki çukurda olmak üzere toplamda 5 birdie yapan İngiliz Eddie Pepperell günü 66 vuruşla bitirdi ve toplamda 132 vuruşla (-9) Colsaerts’ı takip etti.



7 birdie 3 bogey ile günü bitiren Taylandlı Kiradech Aphibarnrat 133, Matthew Fitzpatrick, Stephen Gallacher, Matthew Southgate ve Shane Lowry 134 vuruşla şampiyonluk iddialarını devam ettirdi.

Turkish Airlines Open’da bu yıl beşinci kez sahaya çıkan ve bu yıl ilk kez profesyonel olarak mücadele eden Türk oyuncu Ali Altuntaş, ikinci gün sonunda 3 birdie, 1 bogey ile 69 vuruşla sahayı döndü ve toplamda 140 vuruşla günü tamamladı.



Turkish Airlines Open’ın üçüncü raundu cumartesi sabahı saat 10.15’de başlayacak.