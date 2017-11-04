Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

UEFA'nın resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Şenol Güneş, Guardiola ve Zidane'ın fotoğrafları ile eğitim alan teknik direktör adaylarının fotoğrafları paylaşılırken, "Bugünün en iyi antrenörleri, yarının en iyi antrenörleri" notu eklendi ve "Kursta sizi aramızda görmekten mutlu olduk." ifadeleri kullanıldı.