Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bursaspor maçında kenar beklerini oyundan alıp, hücumcu Yasin ve Feghouli'yi sahaya sürerek üç puanı kotaran ancak Fenerbahçe ve Trabzonspor derbilerindeki tercihleri tartışılan Galatasaray Teknik Direktörü İgor Tudor, Gençlerbirliği karşısında üçlü savunma anlayışını sürdürürken, takımını ilk kez çift forvetle sahaya sürdü. İleri uçta Gomis'in yanında Eren görev yaptı. Cim Bom daha önce 7 Kasım 2015'te Rizespor'a deplasmanda 4-3 yenildiği maçta çift forvetle mücadele etmişti.

SERDAR'I KORUYAMADI

Tudor, ceza sınırındaki Maicon ve Fernando'yu korumak amacıyla oyundan aldı. Ama Serdar'ı koruyamadı ve tecrübeli savunmacı kart görerek cezalı duruma düştü.