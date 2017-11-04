Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Rıza Çalımbay’la yeni sayfa açan ilkine Yeni Malatya, ikincisine kupada Çorum turu ve üçüncü sayfasına da Galatasaray zaferi yazan bordo-mavililer, beşinci sayfanın da planını hazırladı. Rakip geçen hafta Fenerbahçe ile son anda berabere kalan ve ligde iyi işlere imza atan Kayserispor. Rıza Çalımbay’a göre takımın acil ihtiyacı seri galibiyet. Galatasaray’ın ardından Kayseri’yi de devirmelerinin özgüveni artıracağını düşünen Çalımbay “Rakip kolay bir takım değil ama bizim de kalitemizi sahada göstermemiz gerekiyor” düşüncesinde.

> Beş isim götürülmedi

Ve Rıza hocanın Galatasaray’ı deviren 11’i bozmayacağı öğrenildi. Bir tek cezalı Olcay’ın yerine Castillo girecek onun dışında aynı kadro sahada olacak. Çalımbay’ın geçen hafta olduğu gibi bu maçta da Yusuf Yazıcı’ya özgülüğun yanı sıra ekstra sorumluluk vereceği belirtildi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Kucka ve Bongonda dışında kırmızı kart cezalıları Rodallega ve Olcay Şahan da Kayseri kafilesinde yer almadı.

Rodallega 2’ye indi

Karadeniz ekibine cezalı forvetinden iyi haber... Çorum ile yapılan maçta rakibe yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 3 maç ceza alan Hugo Rodallega’nın cezasında indirime gidildi. Tahkim Kurulunun dün açıklanan kararına göre, Rodallega’nın cezası 3 maçtan 2’ye indi. Golcü oyuncu önümüzdeki hafta sahada olacak.

Sınırda 2 isim var

Trabzonspor sakat ve cezalardan çok çekiyor bu sezon... Kucka ve Burak Yılmaz’ı sakatlığı sebebiyle kullanamayan bordo-mavililerde Rodallega ve Olcay Şahan cezalıydı. Kayseri maçı öncesi sınırda iki isim var. Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu sarı kart görmeleri halinde Osmanlıspor maçında forma giyemeyecekler.