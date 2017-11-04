Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cimbom’da işler yolunda... İki maçtır kötü giden ve galip gelemeyen Galatasaray 11. haftanın açılış maçında Gençlerbirliği’ni misafir etti ve deyim yerindeyse patlama yaptı. Dikkat çekici nokta maç öncesindeki taktik değişiklikti. Üçlü savunma konusunda kararlı olan ve duruşunu bozmayan Hırvat teknik adam dün ileride bir değişim daha yaptı. Bu sezon ilk defa çift forvet olarak sahaya çıkan Cimbom’da Eren ve Gomis beraber oynadı.



Arda sorusuna kızdı

Takımdaki sistem değişikliği ile ilgili konuşan Tudor, “Her zaman aynı şekilde oynamanın artıları ve eksileri var. Artısı, takım buna adapte oluyor. Ama diğer taraftan da sizi sürekli izleyen bir rakip var. Sürekli aynı taktiklerle maçlara çıkarsanız, rakipler ona göre önlem alıyor” diye konuştu. Bir basın mensubunun “3’lü savunmayı seviyorsunuz” ifadesine cevap veren Tudor, “Kim söylüyor benim 3’lüyü çok sevdiğimi? 11 maçta 2’nci kez 3’lü savunmayla çıktık” sözlerini kullandı. Hırvat teknik adam ayrıca, Arda Turan ile ilgili gelen bir soruya, “Basın toplantısının konusu Arda değil” cevabını verdi.

Belhanda farkı!

Galatasaray’ın 10 numarası Younes Belhanda dünkü maçın yıldızıydı. İki golün asistini yapan Faslı yıldız farklı galibiyetin mimarlarındandı. Belhanda sadece asist yapmadı, diğer istatistiklerde de zirvedeydi. En çok adam geçen, faul alan, ikili mücadele kazanan, isabetli orta yapan ve anahtar pas veren futbolcu oldu. Kırmızı kart cezası sebebiyle geçen hafta 2-0 kaybedilen Trabzonspor maçında forma giyememişti yıldız oyuncu. Takımın teknik direktörü Igor Tudor da geçtiğimiz günlerde Belhanda için şu sözleri kullanmıştı: “O farklı bir 10 numara. Trabzonspor maçında Belhanda’nın önemini gördük”...