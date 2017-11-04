Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor Trabzonspor maçı şifresiz canlı izle anlatımı ile beraberliz Süper Lig'in 11. haftasında Kayserispor, Trabzonspor'u kendi evinde konuk ediyor. Peki Kayserispor Trabzonspor maçı canlı skor kaç kaç? Kadir Has Stadında önemli bir karşılaşma ile beraberiz. Kayserispor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatımı bu haberden anbean aktarılıyor. Süper Lig'de 10 hafta geride kalırken; 3 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alarak 12 puanla 11. sırada bulunan Trabzonspor, 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 4. sırada yer alan zorlu Kayseri deplasmanına konuk oluyor. Galatasaray galibiyetiyle moral bulan bordo-mavililer, zorlu Kayseri deplasmanından da puan yada puanlarla ayrılmanın hesabını yapıyor. Kayserispor ise güçlü rakibi Trabzonspor'u saha ve seyirci avantajını kullanarak devirip haftayı kayıpsız kapatmak istiyor. Peki bu zorlu Kayseri Trabzon maçı canlı skor kaç kaç? İşte Kayserispor Trabzonspor maçı şifresiz canlı anlatımı ile ilgili detaylar...

KAYSERİSPOR-TRABZONSPOR [CANLI ANLATIM]

M.Ö.Trabzonspor'un ilk 11'i; Onur, Uğur, Durica, Mustafa Akbaş, Pereira, Okay, Onazi, Yusuf, Bero, Castillo, N'Doye

M.Ö.Trabzonspor ile Kayserispor, Kayseri'de yapacakları maçla ligde 41. kez karşı karşıya gelecek. Geride kalan 40 maçta bordo-mavililerin galibiyetlerde 24-7 üstünlüğü bulunurken, 9 karşılaşma ise beraberlikle tamamlandı.

M.Ö.Ligin ilk 10 haftasında deplasmanda 5 karşılaşmaya çıkan bordo-mavililer, bu maçlarda 3 beraberlik, 2 mağlubiyetle galibiyet sevinci yaşayamadı.

M.Ö.Süper Lig'in 10. haftasında sahasında Galatasaray'ı 2-1 mağlup ederek 5 hafta sonra kazanan Trabzonspor, Kayserispor'u deplasmanda yenerek bu sezon ilk dış saha galibiyetini almanın mücadelesini verecek.

Trabzonspor'un acil ihitıyacı: Seri lazım

Rıza Çalımbay’la yeni sayfa açan ilkine Yeni Malatya, ikincisine kupada Çorum turu ve üçüncü sayfasına da Galatasaray zaferi yazan bordo-mavililer, beşinci sayfanın da planını hazırladı. Rakip geçen hafta Fenerbahçe ile son anda berabere kalan ve ligde iyi işlere imza atan Kayserispor. Rıza Çalımbay’a göre takımın acil ihtiyacı seri galibiyet. Galatasaray’ın ardından Kayseri’yi de devirmelerinin özgüveni artıracağını düşünen Çalımbay “Rakip kolay bir takım değil ama bizim de kalitemizi sahada göstermemiz gerekiyor” düşüncesinde.







> Beş isim götürülmedi



Ve Rıza hocanın Galatasaray’ı deviren 11’i bozmayacağı öğrenildi. Bir tek cezalı Olcay’ın yerine Castillo girecek onun dışında aynı kadro sahada olacak. Çalımbay’ın geçen hafta olduğu gibi bu maçta da Yusuf Yazıcı’ya özgülüğun yanı sıra ekstra sorumluluk vereceği belirtildi. Karadeniz ekibinde sakatlıkları bulunan Burak Yılmaz, Kucka ve Bongonda dışında kırmızı kart cezalıları Rodallega ve Olcay Şahan da Kayseri kafilesinde yer almadı.



Rodallega 2’ye indi



Karadeniz ekibine cezalı forvetinden iyi haber... Çorum ile yapılan maçta rakibe yönelik şiddetli hareketi sebebiyle 3 maç ceza alan Hugo Rodallega’nın cezasında indirime gidildi. Tahkim Kurulunun dün açıklanan kararına göre, Rodallega’nın cezası 3 maçtan 2’ye indi. Golcü oyuncu önümüzdeki hafta sahada olacak.



Sınırda 2 isim var



Trabzonspor sakat ve cezalardan çok çekiyor bu sezon... Kucka ve Burak Yılmaz’ı sakatlığı sebebiyle kullanamayan bordo-mavililerde Rodallega ve Olcay Şahan cezalıydı. Kayseri maçı öncesi sınırda iki isim var. Uğur Demirok ve Okay Yokuşlu sarı kart görmeleri halinde Osmanlıspor maçında forma giyemeyecekler.

Çalımbay: Şampiyonluk neden olmasın

Rıza Çalımbay ve Trabzonspor arasındaki uyum dikkat çekiyor. Ersun Yanal’ın görevden alınmasından sonra takım neredeyse toparlanamaz hâldeydi. Tecrübeli adam farkını konuşturdu ve kısa sürede lidere top göstermeden sahadan galip ayrılan bir takım çıkardı ortaya. Üstelik Burak Yılmaz, Kucka, Rodallega gibi çok önemli eksiklere rağmen. Çalımbay’dan bir de iddialı açıklama geldi. Dünkü basın toplantısında bir gazetecinin, “Şenol Güneş Beşiktaş’ta şampiyonluk yaşadı. Trabzonspor’da da sizden beklenti var. Şampiyonluk olabilir mi?’ şeklindeki sorusu üzerine “Olmaması için bir sebep yok. Şenol Güneş, Beşiktaş’ta çok büyük başarılar yaşadı. Başkan Fikret Orman’la beraber başladıktan beri çok güzel şeyler yapıyorlar. Bizim amacımız da o başarıları burada yaşamak ama zaman lazım. Krizli bir ortamda geldik. Önce bu krizi yönetmemiz gerekiyor. Önümüzdeki yılla ilgili yönetimle oturup konuşuruz” cevabını verdi.





> Geniş kadro sıkıntı



Takımla ilgili de açıklamalarda bulunan Rıza Hoca “Yavaş yavaş alıştıkça taşlar yerine oturuyor. Millî arada Antalya’da kamp yapacağız. Oynamayan arkadaşlarımızı daha iyi hâle getirmek için de önemli bir kamp olacak. Kadromdan çok memnunum. Tek sıkıntım kadromuzun geniş olması. Geniş olduğu için de oynamayan arkadaşları hazır hale getirmek gerekiyor” dedi. Çalımbay, sakatlığı bulunan Burak’ın tam iyileşmeden oynamasını istemediğini ekledi.