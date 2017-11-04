Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? gibi aradıklarınızı bu haberde derledik. Süper Lig'in 11. haftasında Osmanlıspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek. Peki Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? Ligde 10 hafta geride kalırken; 4 galibiyet, 4 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak 16 puanla 8. sırada yer alan Fenerbahçe, 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 7 mağlubiyet elde ederek 7 puanla son sıraya demir atan Osmanlıspor ile karşı karşıya gelecek. Ligde ve Avrupa'da aldığı kötü sonuçların ardından taraftarıyla arası bir hayli açılan, ancak son haftalarda aldığı puanlarla yükselişe geçen Fenerbahçe, Osmanlıspor karşısına mutlak galibiyet parolasıyla sahaya çıkacak. Düşme hattında bulunan Osmanlıspor ise güçlü rakibi Fenerbahçe karşısında saha ve seyirci avantajını kullanarak mücadeleyi galibiyetle noktalamak istiyor. Peki Osmanlıspor Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda şifresiz ve canlı yayınlanacak? İşte Peki Osmanlı FB maçı canlı bilgileri ve tüm detayarı...

Kocaman, Ankara'dan 3 puanla dönmeye mecburuz dedi

Sıkıntılı bir sezon geçiren Fenerbahçe, ligin son sırasında yer alan Osmanlıspor’u yenerek nefes almak istiyor. Başkent seferi öncesi bir toplantı yapan Aykut Kocaman, şampiyonluk hedefiyle başladıkları sezonda inanılma kayıplar yaşadıklarını vurgularken, kazanmaya mahkûm olduklarını belirtti. “Artık ne kredimiz var ne de bahanemiz” ifadesini kullanan tecrübeli çalıştırıcı “Sadece bu karşılaşma değil, devre arasına kadar bütün maçlar final niteliğinde. Önümüzde 7 maçlık bir periyot var. Sizden 21 puanlık performans bekliyorum. Zor görünse de imkânsız değil. Bunu başarmak için her şeye sahibiz” diye konuştu. Kocaman “Sizden istediğim maçın son düdüğüne kadar vazgeçmemeniz. Vazgeçersek kaybederiz” dedi.





Sakın rakibi küçümsemeyin

Osmanlıspor’un sıralamadaki yerinin aldatıcı olduğun dile getiren Aykut Kocaman “Sakın rakibi hafife almayın. Oyun disiplini koruyun ve kazanmak için savaşın” derken özellikle duran toplara ve kontra ataklara karşı dikkat uyarısı yaptı. Şu an kadar basit bireysel hataların bedelini ağır ödediklerini söyleyen Kocaman, savunma oyuncularına “Maça konsantre olun ve birbirinizle konuşun” hatırlatmasında bulundu. Pas trafiğini hızlandırmalarını ve rakip ceza alanında daha kalabalık olmalarını gerektiğini belirten tecrübeli çalıştırıcı, Ozan, Josef ve Giuliano’dan çift taraflı oynamalarını istedi. “Sizlere bu maçta çok daha fazla iş düşecek” diyen Kocaman, bu isimlere hem savunmaya hem de hücuma destek görev verdi.



Prim dopingi

Yönetim takımı ayağa kaldırmak için elini cebine attı. Futbolcuların bütün alacaklarını ödeyen sarı-lacivertliler prim sistemini de değiştirme kararı aldı. Teknik heyetin raporu doğrultusunda artık derbi haricindeki maçlara da prim vermeyi planlayan yönetim böylece futbolcuların motivasyonunu arttırmayı hedefliyor.



Kadro belirsiz

Osmanlı maçı öncesi Aykut kocaman, ilk 11’i henüz netleştirmiş değil. Kalede Kameni ile Volkan tercih yapacak Kocaman, forvette de Janssen ile Soldado arasında kararsız kaldı. Volkan’ın formaya yakın göründüğü sarı-lacivertlilerde ağrıları olan Janssen iyileşmezse Soldado ilk 11’de sahaya çıkacak.