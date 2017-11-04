Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye Spor Yazarları Derneğinden yapılan açıklamaya göre, Tercüman, Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar köşe yazısı kaleme alan ve derneğin onur üyelerinden olan Erdoğan Şenay, 79 yaşında vefat etti.

Erdoğan Şenay, Türkiye Futbol Federasyonunda da çeşitli kademelerde görev almıştı.

Şenay'ın cenazesi yarın Teşvikiye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

ERDOĞAN ŞENAY KİMDİR?

1938 yılında İstanbul'da doğan Şenay, Çapa Kulübü'nde futbolcu ve yönetici olarak görev almış spor yazarlığına Tercüman Gazetesi'nde başlamıştı. Daha sonra Hürriyet ve Milliyet gazetelerinde uzun yıllar yazılar yazan Şenay, Futbol Federasyonu'nda da etkin görevler almıştı. Erdoğan Şenay, amatör sporun güçlenmesi ve futbolun çağdaş biçimde uygulanması yolunda da büyük çaba harcamıştı.

FENERBAHÇE'DEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Üyesi olan Erdoğan Şenay için sarı-lacivertliler de başsağlığı mesajı yayımladı.

Kulübün internet sitesinde yer alan mesajda, "Usta gazeteci, yüksek divan kurulu üyemiz merhum Erdoğan Şenay'a Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına, sevenlerine ve basın camiasına başsağlığı dileriz." denildi.