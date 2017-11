Türkiye Gazetesi

Dünyanın en iyi golfçülerini bir araya getiren Turkish Airlines Open 2017'de, İngiltere takımı, topu en hızlı şekilde golf deliğine atma konusunda Guinness Dünya Rekorunu kırdı.Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamaya göre, Tyrrell Hatton, Matt Fitzpatrick, Ian Poulter ve Matthew Southgate’den oluşan, daha önce Fransa’nın elinde tuttuğu rekoru kıran İngiltere takımı, Güney Afrika ekibini kıl payıyla geçti.

Fransızlar geçtiğimiz yıl İspanya’da 4 kişilik relay takımıyla dünya rekoru denemesi için asgari mesafe olan 457,2 metrelik deliği 34.87 saniyede tamamlayarak, rekora imza atmışlardı. Fransızlar bu kez iki rakibinin de gerisinde kalırken İngiltere ve Güney Afrika 15’inci delikte başa baş gitti.Tedirgin bir bekleyişin ardından İngiltere’nin 32.7 saniyelik zamanla Güney Afrika’nın 32.9 saniyelik rekorunu kıran takım olduğu duyuruldu.

Hatton’ın başlangıç vuruşundan sonra Fitzpatrick approach (yaklaşma) vuruşunu oynadı. Poulter yakına oynayarak, Southgate topu yeni dünya rekoruna yuvarladı.Açıklamada görüşlerine yer verilen Fitzpatrick, "Zorlu bir mücadelenin ardından Turkish Airlines Open’da dünya rekorunu kırıp adımızı tarihe yazdırmış olmaktan dolayı gurur duyuyoruz. Umarım rekoru uzun süre koruruz." değerlendirmesini yaptı.

THY Kurumsal İletişim Başkanı Seda Kalyoncu da "Türkiye ve Turkish Airlines Open’ın bu rekorun kırıldığı yer ve organizasyon olması, Antalya’da golf dünyası için son derece keyifli geçen bir haftanın bizler için gurur verici bir parçasıydı. Turkish Airlines Open’ın gelecek yıllarda da golf tarihine geçecek başarılara tanıklık etmesini ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Rekor denemesi, European Tour Race to Dubai’nin sondan üçüncü turnuvası olan ve 78 sporcunun 7 milyon dolar ödül için yarıştığı Turkish Airlines Open’ın ilk gününde gerçekleşti.Dünyada en fazla ülkeye uçan havayolu olan THY, golf sporuna her seviyede uzun yıllardır destek vermeye devam ediyor. Küresel taşıyıcı, dünyada 100 noktada düzenlenen Turkish Airlines World Golf Cup ve European Tour’un en önemli turnuvalarından biri olan Turkish Airlines Open’a sağladığı desteğin yanı sıra golf ekipmanlarının dünyanın her yerine ücretsiz taşınması gibi pek çok ayrıcalıklı hizmet sunuyor.