Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MAÇTAN DAKİKALAR

5. dakikada Eto’o’nun penaltı noktasından vuruşunda seken top Danilo’nun önünde kaldı. Danilo altıpas sol çaprazı gerisine yönelen Eto’o’ya gönderdi. Eto’o’nun yerden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-0

6. dakikada Eto’o’nun pası ile ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Deniz Kadah vuruşunu yaptı ancak kaleci gole izin vermedi.

19. dakikada Eto’o’nun savunma arasında gönderdiği topla buluşan Maicon’un sert vuruşunda kaleci gole izin vermedi.

24. dakikada Torje’nin havadan pasında ceza sahasına giren Seleznyov, vuruşunu yaptı ancak top kalenin sol tarafından dışarı gitti.

28. dakikada Karabükspor, savunma arkasına havadan gönderilen topa sağ kanatta hareketlenen Eto’o ceza sahası içine kadar sürdü. Eto’o’nun vuruşunda kaleci Ahmet gole izin vermedi.

37. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Papp ortasını yerden altıpas çizgisine doğru gönderdi. Bu noktaya hareketlenen Seleznyov yerden vuruşunu yaptı ancak kaleci Ferhat mutlak golü önledi.

42. dakikada sol kanattan gelişen atakta Sakıp’ın ortasında, Deniz Kadah vuruşunu yaptı ancak top sağ kale direğinin hemen yanından dışarı gitti.

53. dakikada İlhan, sol çaprazdan ceza sahasına girdi ve kaleciyi geçerek yerden vuruşunu yatı. Ancak savunma topu son anda çıkarttı.

55. dakikada sol kanattan Sakıp’ın penaltı noktasına doğru ortasında topla buluşan Eto’o’nun dönerek vuruşunda top savunmadan sekerek Maicon’un önüne düştü. Maicon’un bekletmeden sert vuruşunda top kalenin hemen üzerinden dışarı gitti.

60. dakikada sağ taraftan İlhan’ın ceza sahası içine ortasında Yatabare, topu kafa ile sol köşeden ağlarla buluşturdu. 1-1

65. dakikada Maicon’un kendi sahasından havadan uzun pasına hareketlenen Eto’o savunma oyuncularını geçerek meşin yuvarlağı kalecinin üzerinden aşırtarak filelerle buluşturdu. 2-1

67. dakikada Ceyhun, rakibi Deniz Kadah’a tabanla müdahale ettiği gerekçesi ile hakem Arda Kardeşler tarafından doğrudan kırmızı kart ile oyundan ihraç edildi.

82. dakikada Torje’nin ara pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan İlhan, son çizgiye inmeden tekrar Torje’ye gönderdi. Tecrübeli oyuncu ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda top kalenin sağ tarafından dışarı gitti.

84. dakikada Ibanez, sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda topu penaltı noktasına doğru gönderdi. Topa yükselen Gaman’ın kafa vuruşunu savunmada Sakıp, topu sol kale direğinin hemen yanından çizgi üzerinden çıkarttı.

Stat:Antalya Stadyumu

Hakemler: Arda Kardeşler x, Ali Saygın Ögel x, Mehmet Kısal x

Antalyaspor: Ferhat xx, Celutska xxx, Chico xx, Diego x, Sakıp xxx, Charles xx, Danilo xxx (Menez dk. 70 x), Maicon xxx, Harun xxx (Yekta dk. 76 x), Deniz Kadah xx, Eto’o xxx (El Kabir dk. 90 ?)

Yedekler: Ozan, Bofin, Yusuf, Nazım Sangare, Aydın, Musa Nizam, Emre Güral

Teknik Direktör: Leonardo De Araujo

K.Karabükspor: Ahmet xx, Dany xx, Ibanez xx, Gaman xx, Papp x, Skulason xx (Serdar dk. 78 x), İlhan xx, Grozav x (Yatabare dk. 58 xxx), Torje xx, Seleznov x (Osman dk. 78 x)

Yedekler:Rybka Çağlar, Traore, Barış, Kahan

Teknik Direktör: Tony Popovic

Goller: Eto’o (dk. 5 ve 65) (Antalyaspor), Yatabare (dk. 60) (K. Karabükspor)

Kırmızı Kart: Ceyhun (dk. 67) (K.Karabükspor)

Sarı Kartlar: Charles, Chico, Harun (Antalyaspor), Gaman, İbanez (K. Karabükspor)