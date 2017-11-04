Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sarı-lacivertli kaptan, kaleyi Carlos Kameni'ye kaptırarak 6 maçtır yedek kulübesinde oturuyordu. 6 haftadır kariyerinin 600'üncü maçını çıkmayı bekleyen Volkan, bugün Osmanlıspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli file bekçisi böylece kariyerindeki 600'üncü maçına çıkmış oldu.
Volkan Demirel, kariyerindeki 600 maçın 571'ini Fenerbahçe, 29'unu ise Kartalspor formasıyla oynadı.
Volkan Demirel kariyerinin 600'üncü maçına çıktı
04.11.2017 - 20:02 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 20:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe'nin tecrübeli kalecisi Volkan Demirel, 6 maç aradan sonra Osmanlıspor karşısında ilk 11'de yer alarak kariyerinin 600'üncü karşılaşmasına çıktı.
Lige iyi bir başlangıç yapamayan Sarı-lacivertli kaptan, kaleyi Carlos Kameni'ye kaptırarak 6 maçtır yedek kulübesinde oturuyordu. 6 haftadır kariyerinin 600'üncü maçını çıkmayı bekleyen Volkan, bugün Osmanlıspor karşısında ilk 11'de yer aldı. Tecrübeli file bekçisi böylece kariyerindeki 600'üncü maçına çıkmış oldu.
Etiketler : volkan demirel,fenerbahçe,süper lig,osmanlıspor,
516976 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/516976.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
4
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
5
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
6
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
7
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
8
Fenerbahçe
10
4
4
2
20
15
5
16
9
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
12
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
13
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
14
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
15
Antalyaspor
10
2
3
5
11
19
-8
9
16
Karabükspor
10
2
2
6
11
17
-6
8
17
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor - Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
10
5
3
2
12
7
5
18
4
Ç. Rizespor
10
5
3
2
18
14
4
18
5
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
6
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
7
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
8
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
9
İstanbulspor
10
4
2
4
10
9
1
14
10
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
11
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
12
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
15
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
16
Boluspor
10
2
2
6
11
15
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2