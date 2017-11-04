Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hafta içerisinde sözleşmesini haksız yere feshettiği için 6 ay futboldan men cezası alan Özer Hurmacı, Fenerbahçe ile oynanan maçta oyuna girince kafalar karıştı.

CEZASI İKİNCİ YARIDA BAŞLAYACAK

Özer'in ceza almasına rağmen neden kadroda olduğu ve oyuna girdiği merak edilirken gerçek gün yüzüne çıktı. Tecrübeli futbolcunun cezasının Süper Lig'in ikinci yarısından itibaren başlayacağı ve bu yüzden ilk yarının sonuna kadar tüm maçlarda oynayabileceği belirtildi.

6 AY FUTBOLDAN MEN EDİLMİŞTİ

Özer Hurmacı için verilen cezanın detaylarını Trabzonspor açıklamıştı;

Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu'nun aldığı karar ile, profesyonel futbolcu Özer Hurmacı'nın şirketimizle olan sözleşmesini haksız nedenle feshettiğine, futbolcu tarafından talep edilen 6,4 milyon TL fesih tazminatının reddine ve futbolcunun 6 ay süre ile tüm müsabakalardan men edilmesine karar vermiştir.