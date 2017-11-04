Süper Lig’in 11. haftasında evinde Fenerbahçe’yi ağırlayan Osmanlıspor son dakikalarda bulduğu golle 1-1 berabere kalarak sahadan 1 puanla ayrıldı. Maçı izleyenler arasında geçtiğimiz günlerde Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlık görevinden istifa eden Melih Gökçek de vardı. Büyükşehir Belediye Başkanlık görevinden istifa ettikten sonra kamera karşısına çıkmayan Gökçek, Osmalıspor Fenerbahçe maçını protokol tribününden izledi. Maç sonu İHA muhabirine konuşan Gökçek, “Gerçekten çok kaçırdık, kısmet buymuş. Güzel bir maç oldu. Bizim oyuncular çok iyi oynadı. Galibiyeti kaçırdığımız için üzülüyorum. Sonunculuk bu kulübün hakkı değil. Bu gidişin düzelmesi için dua ediyoruz” ifadelerini kullandı.
Melih Gökçek Fenerbahçe maçı sonrası konuştu
04.11.2017 - 23:38 | Son Güncelleme: 04.11.2017 - 23:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmanlıspor - Fenerbahçe maçı sonrası İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Melih Gökçek, “Galibiyet bizim hakkımızdı” dedi.
Etiketler : melih gökçek,fenerbahçe,osmanlıspor,süper lig,
517003 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517003.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
10
6
2
2
16
13
3
20
3
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
4
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
5
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
6
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
7
Akhisarspor
10
5
2
3
18
15
3
17
8
Fenerbahçe
10
4
4
2
20
15
5
16
9
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
10
Malatyaspor
10
4
2
4
16
17
-1
14
11
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
12
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
13
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
14
Aytemiz Alanyaspor
10
3
2
5
20
22
-2
11
15
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
18
Osmanlıspor
10
2
1
7
13
21
-8
7
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü - Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor - Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
10
5
3
2
12
7
5
18
4
Ç. Rizespor
10
5
3
2
18
14
4
18
5
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
6
Balıkesirspor
10
5
3
2
23
16
7
15
7
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
8
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
9
İstanbulspor
10
4
2
4
10
9
1
14
10
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
11
Adanaspor
10
4
2
4
10
15
-5
14
12
Samsunspor
10
3
4
3
11
11
0
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
15
Eskişehirspor
10
2
5
3
16
18
-2
8
16
Boluspor
10
2
2
6
11
15
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2