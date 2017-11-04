Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe’de sakat oyuncular teknik heyeti düşündürüyor. Kulak kristallerinin yerinden oynaması sebebiyle bir süredir tedavi gören Skertel, baş dönmesi devam ettiği için takımla Ankara’ya, Osmanlıspor maçına gelemedi. Mehmet Topal ise son antrenmanda yaptığı bir ters hareket sonrası dizinde şiddetli ağrı hissettiği için antrenmanı yarıda bırakmıştı. Topal’ın dizinde zorlanmaya bağlı ödem olduğu tespit edildi ve tecrübeli oyuncu bu yüzden Osmanlıspor maç kadrosunda yer alamadı.

Mehmet Ekici ise tedavinin son aşamasına geldi. Önümüzdeki hafta içi takımla çalışmalara başlayacak. Fernandao’nun da sağ alt arka adalesinde ödem var ve tedavisi sürüyor. Fernandao’nun hafta içi takıma dönmesi bekleniyor.