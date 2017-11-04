Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden TOFAŞ, 5. hafta mücadelesinde İstanbul Büyükşehir Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Nilüfer TOFAŞ Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmaya Pierria Henry, Sammy Mejia, Tony Crocker, Raymar Morgan, Muhsin Yaşar beşiyle başlayan mavi-yeşilliler, ilk basketini Henry ile buldu. Rakibinin sayılarına Morgan ve Henry ile cevap veren Bursa temsilcisi, 5. dakikayı 7-10 geride geçse de Tony Crocker’ın üçlükleriyle 13-10 üstünlüğü sağladı. Raymar Morgan, Henry ve Yiğit Arslan ile sayılar bulmaya devam eden ev sahibi ekip, İstanbul temsilcisinin son saniye üçlüğüne engel olamayınca ilk periyodu 20-21 geride kapattı.

TOFAŞ, ikinci çeyreğin başında Josh Owens’ın smacıyla öne geçmeyi başarsa da konuk ekip, Mert Çevik ve Klobucar’ın basketleriyle 12. dakikada 22-29 üstünlüğü sağladı. Başantrenör Orhun Ene’nin molasından sonra Barış Ermiş ve Raymar Morgan ile üst üste skor bulan mavi-yeşilliler, Yiğit Arslan’ın üçlüğü sonrası Morgan’ın basket faulden kaydettiği sayılarla 32-31 öne geçti. Kenny Kadji ve Barış Ermiş’in sayılarıyla üstünlüğünü koruyan TOFAŞ, Morgan ve Muhsin Yaşar’dan da skor desteği alarak soyunma odasına 43-38 önde girdi.

Üçüncü çeyreğin başında Sammy Mejia ve Pierria Henry ile sayılar bulan TOFAŞ Basketbol Takımı, rakibine verdiği 14-0’lık seri sonrası 26. dakikada 47-54 geriye düştü. Bu seriye Morgan’ın faul çizgisinden kaydettiği basketle son veren Bursa ekibi, Barış Ermiş’in elinden bulduğu 7 sayıyla 55-54 yeniden öne geçmeyi başardı. Morgan’ın orta mesafeli basketinden sonra kaptan Mejia ile bir üçlük daha bulan TOFAŞ, son periyoda 63-59 üstünlükle girdi.

Dördüncü çeyrek kıran kırana başlarken, Crocker’ın üçlüğüne cevap Thompson’dan geldi: 65-65. Karşılıklı basketler sonrası son 6 dakikaya ise 71-71 eşitlikle girildi. Tony Crocker’ın sayılarıyla bitime 4.13 kala 79-73 üstünlüğü sağlayan ev sahibi ekip, Kadji ve Mejia’nın faul çizgisinden kaydettiği sayılarla son 2 dakikaya girerken 3 sayılık farkı korudu. (85-82) Maçın sonunda iyi savunma yapan TOFAŞ, Kenny Kadji ve Barış Ermiş’in sayılarıyla sonuca giderek parkeden 89-85 galip ayrıldı.

Tony Crocker 20 sayı, 3 ribaunt, 2 asist ile TOFAŞ’ın galibiyetinde önemli rol oynarken, Tony’i 19 sayı, 2 ribaunt, 1 asistle Barış Ermiş ve 15 sayı, 10 ribaunt, 1 asist ile Raymar Morgan takip etti.

Ligde galibiyet serisini 5 maça çıkararak liderliğini koruyan TOFAŞ, 7Days Eurocup 5. haftasında 8 Kasım Çarşamba günü deplasmanda Zenit St. Petersburg ile karşı karşıya gelecek. Mavi-yeşilliler, ligin 6. haftasında ise 11 Kasım Cumartesi günü Banvit’e konuk olacak.