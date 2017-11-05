Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal bu akşam İzmir semalarında uçmaya çalışacak. Şenol Güneş yönetimindeki siyah-beyazlılar kadrosunda birçok eski Kartal olan Göztepe ile karşılaşacak. Tamer Tuna 2 yıl Beşiktaş’ta Şenol Güneş’in yardımcısıydı şimdi teknik patron olarak ustasının karşısında. Günay, Tanju Kayhan ve Ömer Şişmanoğlu da bir dönem siyah-beyazlı formayı giyen yeni Göztepeliler’den. Ve iki takım 14 yıl sonra buluşacak. Son maç 2 Mart 2003’te İstanbul’da oynanmış ve Beşiktaş 7-3 galip gelmişti. Kara Kartal’ın ligde rakibine karşı ciddi bir üstünlüğü söz konusu. 46 maçtan 22’sini Beşiktaş, 8’ini Göztepe kazanırken siyah-beyazlılar, Göztepe ile yaptığı son 19 maçta sadece bir kez mağlubiyet gördü. İzmir’deki 23 maçta da Kara Kartal, rakibine 9-5 üstünlük kurdu. Caner Erkin’in cezalı olduğu siyah-beyazlılarda iki oyuncu kart sınırında bulunuyor. Onlar da Dusko Tosic ve Gary Medel. İkili oynar ve sarı kart görürse Akhisar maçında forma giyemeyecek.



Coşkulu karşılama

Beşiktaş’ı İzmir’de coşkulu bir taraftar karşıladı. Şenol Güneş’e çiçek verilirken malzemeci Süreyya da taraftara üçlü çektirdi.