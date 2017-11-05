Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Burhan Can Terzi - Teknik direktör Igor Tudor’un çok güvendiği Faslı yıldız, Fenerbahçe maçında kırmızı kart gördükten sonra çok eleştirilmiş ve oyunu tartışılmaya başlanmıştı. Tudor öğencisiyle yaptığı görüşmede, “Takımın ne kadar önemli bir parçası olduğunu daha da iyi anlamışsındır. Sen bu maçta da olduğu gibi her maçta anahtar olacak yetenektesin. Mücadelenden dolayı tebrik ederim” diye konuştu.



İki haftalık kötü gidişatın ardından muhteşem bir geri dönüşe imza atan Aslan’da hep bir ağızdan şampiyonluk şarkıları söylendi. Başkan Özbek’ten de özel kutlama geldi. Galatasaray’da hem taraftar hem de futbolcular şampiyonluk şarkıları söylemeye başlarken, ‘gereğinden fazla tevazu gösterme’ dönemi başkan Dursun Özbek’in emriyle sona erdi. Art arda oynanan Fenerbahçe ve Trabzonspor maçlarında 5 puan kaybeden sarı-kırmızılılar 2 haftalık buhrandan Gençlerbirliği’ni farklı geçerek çıktı. Galatasaray’da bu patlama maç sonuna da yansıdı ve üzerlerinden büyük bir stres atan sarı-kırmızılılar galibiyeti doyasıya kutladı. Soyunma odasından “Şampiyon Galatasaray” sesleri yükselirken teknik direktör Igor Tudor, “Böyle mücadele edip, bu futbolu sahaya yansıttıktan sonra önümüzde kimse duramaz” dedi.



Bundan sonra statta

Galatasaray Başkanı Dursun Fenerbahçe derbisinin ardından katıldığı canlı yayında “Şampiyonlukla ilgili konuşulmasını, demeç verilmesini” yasakladım açıklamasında bulunmuştu. Ama Trabzonspor mağlubiyetinin ardından gergin olan Galatasaray cephesinde sportif direktör Cenk Ergün, “Biz şampiyon olacağız” demişti. Hafta içi Özbek ile Ergün sürekli istişare halinde kalırken, G.Saray Başkanı maçtan hemen sonra kurmayıyla görüşerek “Bütün arkadaşları tebrik et. Çocukları gözlerinden öpüyorum. Hepsi şahane oynadı. Artık gereğinden fazla tevazu gösterme dönemi bitti. Yüksek sesle şarkılar söylensin” ifadelerini kullandı.



Sinan erken çıktı!

Galatasaray’da, önceki gece maçın ardından stadı ilk terk eden isimlerden biri Sinan Gümüş oldu. Soyunma odası koridorunda oldukça moralsiz olduğu görülen genç futbolcu, arkadaşlarınla maç sonu eğlencesinde fazla zaman geçirmedi. Sinan’ın oyuna girmeyi çok beklediği ama alınmamasına anlam veremediği öğrenildi.



Maicon Kapadokya’da

Lider Galatasaray’da, Gençlerbirliği maçının ardından Teknik Direktör Igor Tudor takıma 3 gün izin verdi. Salı günü top başı yapacak takımda birçok futbolcu 3 gün stres atmak için programlar yaptı. Bunlardan biri de savunmanın sigortası Maicon’du. Brezilyalı yıldız dün ailesiyle Kapadokya turuna çıktı.



Başakşehir’e 3’lü zor

Galatasaray’da her maça ayrı hazırlandıklarını ifade eden teknik direktör Igor Tudor, milli ara sonrasındaki Başakşehir maçında cezalı Serdar Aziz’den faydalanamayacak. 3’lü savunma çıkardığı zaman Maicon, Serdar, Denayer 3’lüsünü kullanan Hırvat hoca, Serdar olmadığı için farklı plan düşünüyor.

