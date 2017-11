Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Uğur Aktan - Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında son saniyelerde gelen golle Süper Lig’de haftaya dördüncü sırada giren Kayserispor ile yeni hocası Rıza Çalımbay’la çıktığı ilk sınavda lider Galatasaray’a tek yenilgisini yaşatan Trabzonspor’u buluşturan 90 dakikadan gol sesi çıkmadı: 0-0. Bu sezon transfer edilen hiçbir oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeyen Rıza Hoca bu davranışıyla dikkati çekti. Yenilerden bir tek Sosa sonradan oyuna girerken, bordo-mavililer özellikle hücum hattındaki Burak ve Rodallega gibi oyuncuların eksikliğini yakından hissetti. Maçın ilk 45 dakikasında her iki takım da istekli bir görüntü sergilese de hücumda üretkenlik sergileyemeyince ilk yarı 0-0’lık eşitlikle sona erdi. İkinci yarıda ise bol pozisyon ve son dakikaya kadar devam eden bir heyecan vardı.



Heyecan fırtınası

52’de Deniz Türüç Fenerbahçe maçının son dakikasında kazanılan serbest vuruşa yakın bir yerden kullandığı frikikle topu Boldrin ile buluşturdu ama Onur Kıvrak gole izin vermedi. 59’da Gyan-Boldrin değişikliğiyle çift forvete dönen ev sahibi takım, bu dakikadan itibaren oyunu rakip kaleye yıkmayı başardı. Bu dakikada topu sağdan taşıyan Gyan’ın pasıyla topla buluşan Umut istediği vuruşu yapamadı. 63’te Mendes’in şutu savunmadan sekerken, dönen topu tamamlayan Şamil de kaleyi bulamadı. 77’de Kayserispor’un sağ beki Tiago Lopes ceza sahasına yaptığı koşuyla kaleci Onur ile karşı karşıya kaldı ama Trabzonspor’un kaptanı kalesini bir kez daha gole kapadı. 90’da Bero’nun pasıyla topla buluşan Abdülkadir ceza sahasının dışından vurdu ama bu plase üstten dışarı çıkınca maç golsüz sona erdi.



Çifte şok!

Kayserispor karşısında Trabzonsporlu oyuncular Ogenyi Onaziv e Mustafa Akbaş sakatlandı. Onazi 41’de yerini Sosa’ya bırakırken, 64’te Akbaş çıktı Mas girdi. Her iki oyuncunun durumu bugün yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak.



Olcay’a ret

TFF Tahkim Kurulu G.Saray maçında gördüğü kırmızı kart nedeniyle PFDK’nın 3 maç ceza verdiği Olcay Şahan için Trabzonspor’un yaptığı itirazı reddetti. Olcay ligde Osmanlıspor, Sivasspor, kupada ise BB Erzurumspor maçlarında forma giyemeyecek.



Onur’a tepki

Kayseri deplasmanında yaptığı kurtarışlarla mağlubiyeti önleyen kaleci Onur Kıvrak, zaman geçirdiği için tepki gördü. Bordo-mavili taraftarlar sosyal medyada yaptığı yorumlarda, “Trabzonspor’un futbolcuları kazanmak için oynamalı” mesajını tekrarladılar.



12 maç sonra

Trabzonspor 0-0’lık sonucun ardından ligde 12 maç aradan sonra gol yemeden maç tamamlamış oldu. Ligin en çok gol yiyen takımı olan bordo-mavililer en son 2016-17 sezonu 32.haftasında Başakşehir ile 0-0 berabere kaldığı maçta kalesini gole kapatmıştı.



Okay cezalı

Kayserispor maçında sarı kart gören Okay Yokuşlu cezalı duruma düştü. Başarılı oyuncu Trabzonspor’un ligde 12. haftada karşılaşacağı Osmanlıspor maçında forma giyecek. Kayserispor’un yıldızı Deniz Türüç de sarı kart görerek cezalı oldu.