Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M.EMİN ULUÇ - Hedeflerinin uzağında kalmış iki takım. Kaybetmeye tahammülü kalmayan Osmanlıspor, kazanmaya mahkûm Fenerbahçe... Kayseri beraberliğinin faturasını Kameni’ye kesen Aykut Kocaman, kaleyi Volkan’a teslim etmek dışında bir değişiklik yapmamıştı takımda ki, eksikler düşünüldüğünde çok da alternatifi yoktu hocanın aslında. Hızlı başladı sarı-lacivertliler maça ve Giuliano temiz bir vuruşla ağları havalandırdığında henüz 7’yi gösteriyordu dakika: 1-0.



Sakatlıklar dengeyi bozdu

Bu coşkulu başlangıç ve erken gol keyifli bir mücadele vadetmişti ama üst üste gelen sakatlıklar Fenerbahçe’nin dengesini bozdu. Valbuena 9’da yerini Alper’e bıraktı. Savunması eleştirilen Fransız çıkarken sarı-lacivertlilerin hücum gücünün büyük bölümünü de yanında götürüyordu aslında. Osmanlı’nın kolay teslim olmaya niyeti yoktu ama Volkan da uzun süre sonra geri aldığı formayı bırakmamakta kararlıydı. Başarılı kontra ataklar yapan Osmanlıspor, Fenerbahçe savunmasının zaten hassas olan dengesini bozmakta zorlanmazken, Volkan Demirel’i aşmayı başaramadı. 25’te karşı karşıya pozisyonda Umar’a gol şansı tanımayan kaptan takımın ayakta tuttu. Hemen ardından Regattin’in sert şutunu önleyen de Volkan Demirel oldu. 37’de Isla’nın sakatlığıyla savunmada alarma neden oldu. Ancak bir çözüm de görünmüyordu. Fenerbahçe’nin saldırmadığını gören Osmanlı iyice coştu ve üst üste önemli pozisyonlar bulmakta zorlanmadı.



Yine son dakikada yıkıldı

62’de Alper’in gol girişimini Hakan Arıkan’la önleyen ev sahibi 63’te Josue, 67’de Regattin’le beraberliğe yaklaştı. 80’de savunmanın etten duvarına takılan Osmanlı’ya 85’te direk engel oldu. 89’da Şener’in kaptırdığı topla başlayan atağı Volkan Demirel’in çabasına rağmen Umar ağlara yolladı: 1-1. Fenerbahçe, Kayseri maçında olduğu gibi yine son dakika golüyle şok yaşarken 11 maçta 17 puanda kaldı.



OSMANLI MAÇI BARDAĞI TAŞIRDI, AYKUT KOCAMAN İSTİFA EDİYOR

11 hafta kalabildi

Bugün yapılacak olan toplantıda hocanın istifasının kabul edileceği iddia edildi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman dünkü beraberlikten sonra pes etti, istifa sinyali verdi. “11 maç 17 puan Fenerbahçe’nin ortalamasının çok altında bir durum. Ciddi bir başarısızlık. Bunun da faturası olacak. Herkesin payı vardır. Önce kendi tarafıma biçiyorum. Fenerbahçeliler rahat olsun. Gerekeni yapacağım” diyen Aykut Hoca, “Bundan sonra bu şekilde çevirmenin pek mümkünatı yok. Ben kendi adıma 11. hafta itibarıyle hiç düşünmediğimiz hiç öngörmediğimiz bir duruma geldik” sözlerini kullandı.



Kararım çok net

“Çok net. Kendi adıma vermem gereken kararı çok net vereceğim. Bu kulüp bizim kulübümüz, hepimize çok şey verdi. En önemlisi doğru zamanda doğru şeyi yapabilmek” sözleriyle istifaya kararlı olduğunu ima eden Kocaman 90 dakikanın bitiminden sonra yönetici Ali Yıldırım ile toplantı yaptığı iddiası için de, “Maçtan sonra hiç kimseyi görmedim” karşılığında bulundu.



Oyuncularını korudu

Tecrübeli çalıştırıcı oyuncuları için de, “Bu kadar vahim hata normal değil. Burayı kurgulayan benim. Dolayısıyla bu tespiti yaptıktan sonra kendime dönüyorum. Benim hatam” sözlerini kullandı.



Akrabalarıyla buluşacak

Kocaman bu şok konuşmasının ardından stattan takım otobüsüyle değil özel bir araçla ayrıldı. Hocanın bu tavrı, ‘artık bitti’ şeklinde yorumlanırken kulüp sitesinden, “Aykut Kocaman maçtan önce planlanmış “millî maç arası programı” gereği akrabalarıyla buluşmak üzere takımla İstanbul’a dönmeyecektir. Lütfen çeşitli spekülatif haberlere itibar edilmesin” açıklaması yapıldı.



Yöneticiler şikayetçiydi

Kocaman’ın bugün yapılacak olağanüstü toplantıda Başkan Aziz Yıldırım’a istifasını vereceği ve kabul edileceği iddia edildi. Özellikle geçen hafta alınan Kayseri beraberliğinin ardından sarı-lacivertli yöneticiler Kocaman’a büyük tepki göstermiş fakat Aziz Yıldırım hocaya destek çıkmıştı.



52 gün sonra gelen ayrılık

13 Eylül’de basında çıkan Aykut Kocaman’ın ayrılacağı yönündeki iddialar kulüpten sert bir dille yalanlanmıştı. Yapılan açıklamada, “Hocamız Sayın Aykut Kocaman’ın geleceğinin masaya yatırılacağı iddia edilen haber, en hafif tabirle terbiyesizlik ve ahlaksızlıktır” denilmişti. Sonuna kadar Kocaman’la devam edileceği belirtilen o açıklamadan sadece 52 gün sonra bugün ipler kopma noktasına geldi.

Bilic ve Daum

Kocaman’ın sözlerinin ardından teknik direktörlük görevi için ortaya iki tanıdık isim atıldı. Başkan Aziz Yıldırım’ın Kocaman’ın istifasına sıcak bakmadığı öne sürülse de kurmayları tarafından önüne konulan Slaven Bilic ve Christoph Daum isimlerine de soğuk olmadığı ifade edildi. Beşiktaş’tan ayrıldıktan sonra İngiliz ekibi West Ham’ın başına geçen 49 yaşındaki Bilic’in, Türk futbolunu iyi tanıması ve coşkusu sarı-lacivertlileri cezbediyor. Beşiktaş ve F.Bahçe’yle şampiyonluklar yaşayan ve eylül ayı başında Romanya Milli Takımı’ndan kovulan Christoph Daum da 2010’da halefi olduğu Kocaman’ın selefi pozisyonu geldi.