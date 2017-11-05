Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

F.Bahçe Ankara’da dün gece adeta kâbus gördü. Maçın son dakikalarında yenen gol ve uçup giden iki önemli puanın yanı sıra Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Henüz 9. dakikada arka adalesinde problem yaşayan Valbuena yerini Alper Potuk’a bıraktı. 33 yaşındaki oyuncu ligde son beş maçta da oyundan alınmış, bu durum tepkilere sebep olmuştu. Valbuena’nın sakatlığından dolayı moralinin hayli bozulduğu gözlendi.



Biri bitmeden diğeri

Bu sakatlığın moral bozukluğu yaşanırken ikinci bir aksilik canları iyice sıktı. Dakikalar 36’yı gösteriyordu ki bu defa da Isla sakatlanarak yere yığıldı. Futbolcunun saha içinde hemen tedavisi yapılırken oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Isla yerini Şener Özbayraklı’ya bırakmak zorunda kaldı.



İki de cezalı

Fenerbahçe’de aksilikler bununla da sınırlı kalmadı. Dünkü karşılaşmada önce Alper Potuk daha sonra da stoper Neto sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki futbolcu F.Bahçe’nin millî aradan sonra 12. haftada Kadıköy’de yapacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Ve en kötüsü maçın ardından yaşandı. Aykut Kocaman takımın olumsuz gidişatının üzerine bir de son dakikada gelen beraberlik golüyle üstü kapalı istifa edeceğini açıkladı. Kısacası, Sarı Kanarya dün iki oyuncusunu sakatlıkla, bir başka ikisini sarı kartla, iki altın puanı Umar’la, bir de hocasını kaybetti...



MEN CEZASI ALMIŞTI AMA

Özer Hurmacı oynadı

Trabzonspor Kulübünün, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay süreyle tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladığı eski futbolcusu Özer Hurmacı, dünkü maçın ikinci yarısında süre aldı. TFF’nin ilgili talimatında cezanın ligin ilk yarısında alınması halinde 2. yarıda çekileceği yer alıyor. Özer eğer cezayı ligin 2. yarısında alsa bir sonraki sezonun ilk yarısında forma giyemeyecekti.



Kaptan döndü ama

Aykut Kocaman, Kamerunlu kaleci Kameni’yi yedek soyundururken 6 hafta sonra Volkan Demirel’i on birde oynattı. Kaptan birçok pozisyonda Osmanlıspor forvetlerine gol imkanı tanımasa da uçup giden iki puana mani olamadı. Demirel maçın sonunda sahayı başı önde terk etti.

Son 26 yılın en kötüsü

Fenerbahçe zirvenin 9 puan gerisinde yer alırken son 26 yılın en kötü performansına imza attı. Sarı-lacivertliler en son 1990-91 sezonundaki 11. haftada 16 puan alabilmiş ve zirvede 26 puanla yer alan Galatasaray’ın 10 puan gerisinde kalmıştı. Fenerbahçe o sezonu 5. sırada bitirmişti.



Buz: Puanı hak ettik

Osmanlıspor Teknik Direktörü İrfan Buz maçın ardından, “Son anda olsa da 90 dakika isteyen, coşan ve inanan Osmanlıspor takımı vardı. Son dakikalarda 1 puan aldığımız için sevinçliyiz, kaybettiğimiz 2 puan için üzgünüz. Fenerbahçe zorlandı, fazlasıyla hak ettiğimiz 1 puanı aldık” açıklaması yaptı.



Şehitler unutulmadı

Karşılaşma öncesi şehitler ve hayatını kaybeden eski Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Erdoğan Şenay için saygı duruşunda bulunuldu. Osmanlıspor taraftarları, her karşılaşmada olduğu gibi seremonide büyük Türk bayrağı açtı. Terör saldırılarına tepki gösteren iki takım taraftarları, “Şehitler ölmez vatan bölünmez” tezahüratı yaptı.



Alişan da dayanamadı!

F.Bahçe’nin etkisiz bir oyunun ardından Ankara’da 2 puan bırakarak lider G.Saray’ın 9 puan geriye düşmesinin ardından şarkıcı Alişan, twitter hesabından isyan etti. Fenerbahçe taraftarı olduğu bilinen Alişan, “YÖNETİM İSTİFA.. YÖNETİM İSTİFA.. YÖNETİM İSTİFA..” yazarak tepkisini ortaya koydu.