F.Bahçe Ankara’da dün gece adeta kâbus gördü. Maçın son dakikalarında yenen gol ve uçup giden iki önemli puanın yanı sıra Fransız yıldız Mathieu Valbuena, Osmanlıspor maçında sakatlanarak oyuna devam edemedi. Henüz 9. dakikada arka adalesinde problem yaşayan Valbuena yerini Alper Potuk’a bıraktı. 33 yaşındaki oyuncu ligde son beş maçta da oyundan alınmış, bu durum tepkilere sebep olmuştu. Valbuena’nın sakatlığından dolayı moralinin hayli bozulduğu gözlendi.
Biri bitmeden diğeri
Bu sakatlığın moral bozukluğu yaşanırken ikinci bir aksilik canları iyice sıktı. Dakikalar 36’yı gösteriyordu ki bu defa da Isla sakatlanarak yere yığıldı. Futbolcunun saha içinde hemen tedavisi yapılırken oyuna devam edemeyeceği anlaşıldı. Isla yerini Şener Özbayraklı’ya bırakmak zorunda kaldı.
İki de cezalı
Fenerbahçe’de aksilikler bununla da sınırlı kalmadı. Dünkü karşılaşmada önce Alper Potuk daha sonra da stoper Neto sarı kart görerek cezalı duruma düştü. İki futbolcu F.Bahçe’nin millî aradan sonra 12. haftada Kadıköy’de yapacağı Demir Grup Sivasspor maçında forma giyemeyecek. Ve en kötüsü maçın ardından yaşandı. Aykut Kocaman takımın olumsuz gidişatının üzerine bir de son dakikada gelen beraberlik golüyle üstü kapalı istifa edeceğini açıkladı. Kısacası, Sarı Kanarya dün iki oyuncusunu sakatlıkla, bir başka ikisini sarı kartla, iki altın puanı Umar’la, bir de hocasını kaybetti...
MEN CEZASI ALMIŞTI AMA
Özer Hurmacı oynadı
Trabzonspor Kulübünün, Türkiye Futbol Federasyonu Uyuşmazlık Çözüm Kurulu tarafından 6 ay süreyle tüm müsabakalardan men edildiğini açıkladığı eski futbolcusu Özer Hurmacı, dünkü maçın ikinci yarısında süre aldı. TFF’nin ilgili talimatında cezanın ligin ilk yarısında alınması halinde 2. yarıda çekileceği yer alıyor. Özer eğer cezayı ligin 2. yarısında alsa bir sonraki sezonun ilk yarısında forma giyemeyecekti.
Kaptan döndü ama
Aykut Kocaman, Kamerunlu kaleci Kameni’yi yedek soyundururken 6 hafta sonra Volkan Demirel’i on birde oynattı. Kaptan birçok pozisyonda Osmanlıspor forvetlerine gol imkanı tanımasa da uçup giden iki puana mani olamadı. Demirel maçın sonunda sahayı başı önde terk etti.
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