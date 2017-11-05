Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

42 kiloda Adem Uçkun, 46 kiloda Halil Gökdeniz, 50 kiloda Hafız Can Hasdemir, 54 kiloda Mazlum Akyol, 63 kiloda Ahmet Salim Yiğit, 69 kiloda İbrahim Şamil Özak, 76 kiloda Muhammed Yıldırım, 85 kiloda Yunus Can Küçük, 100 kiloda Mustafa Durur altın madalya kazanırken, 58 kiloda da Emre Kural gümüş madalyanın sahibi oldu. Kadınlarda ise milli takım 6 birincilik, 2 ikincilik ve 2 üçüncülük ile takım halinde Balkan şampiyonu oldu.

"MADALYA KAZANAN TÜM SPORCULARIMIZI YÜREKTEN KUTLUYORUM"

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, alınan sonuçlardan dolayı son derece mutlu olduğunu belirterek, “Geçen hafta Bursa’da gençlerde elde ettiğimiz başarıları şimdi yıldızlarda elde ettik. Balkan şampiyonaları sporcularımızın tecrübe kazanmaları açısından son derece önem taşıyor. Burada mindere çıkan sporcularımız ileride inşallah bizleri olimpiyatlarda temsil edecekler. Alt yapı tüm branşlar için büyük önem taşıyor. Ve bizler belki de bu konuda en çok emek harcayan federasyonuz. Yıldızlar ve gençlerde elde ettiğimiz başarılar bunun açık bir göstergesidir. Bu konuda çalışmalarımız titizlikle sürecektir. Madalya kazanan tüm sporcularımızı yürekten kutluyorum” dedi.