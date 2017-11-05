Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Maç sonu basın toplantısında konuşan Güneş, ilk yarıda dengeli bir oyun oynandığını belirterek, "İkinci devrede oyunun kontrolünü elimize geçirdik. Göztepe'nin Scarione ve Jahovic gibi eksik oyuncuları vardı. Bu kilit futbolcuların olmaması bize avantaj getirdi" dedi.

İzmir'in futbol kenti olduğunu ifade eden Güneş, "Göztepe, Karşıyaka, Altay gibi önemli takımlar var. Göztepe'de Başkan Mehmet Sepil kulübü alt liglerden alıp buraya getirdi. Tamer Tuna gibi iyi bir teknik adamı göreve getirdi. Göztepe'ye başarılar diliyorum. Bornova Stadı kötü bir saha değil. Ancak etrafı kötü. İzmir'e büyük bir stat gerekiyor. Çünkü İzmir futbolcu üreten sosyal ve büyük bir kent. Göztepe'ye şu an bir stat yapılıyor. Göztepe bu konuda kentin öncüsü olabilir" yorumunu yaptı.

Güneş, "Tamer hoca bizden ayrılınca üzüldük. Ama yanıma illaki birilerini sokmaya çalışıyorlar. Bana yardımcı lazım değil ama benim yerime biri lazım. Bunu da yazın. Bizden memnun olmayanlar da var” sözleriyle kafaları karıştırdı.