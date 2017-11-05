Süper Lig’in 11. haftasında sahasında Atiker Konyaspor’u 2-1 mağlup ederek ligde 5. sıraya yükselen Sivasspor’da karşılaşma sonrası Teknik Direktör Samet Aybaba müsabakayı değerlendirdi. Keyifli bir oyun olduğunu belirten Aybaba, "Çok emek veriyoruz, çok çalışıyoruz. Dünyanın çeşitli ülkelerinden bir araya geliyoruz. Futbol oynamaya çalışıyoruz. İyi şeyler yapmaya başladık. Bunu taçlandıralım 15 günlük bir ara var. Bu maçta hedef olarak yukarılarda bir yerlerde kalalım. Daha iyi yaptığımızı gösterelim. Kamuoyu oluşturalım. Bu kadar seyirciyi de tribüne çekmeyi başardı takımımız. Bunun sonucunda da sahada coşkulu, istediklerini sahaya yansıtan bir kadro vardı. Hepsini tebrik ediyorum. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten bugün ambiyans çok güzeldi. Oyunun belli bölümlerinde çok iyi oynadık. Pozisyonda verdik futbolun içerisinde bunlar var. Rakibe de saygı duyuyoruz. İkinci yarıda girdiğimiz pozisyonları değerlendirebilseydik daha farklı daha keyifli bir skor olabilirdi. Yine de oyuncularımı kutluyorum. Onlar bu işin nasıl yapılabileceğini gösterdiler. Ama futbolda doyum yoktur. Her hafta yeni bir oyun vardır. Biz şimdiden oyuncularımla o oyunları konuşmaya başlayacağız. İnşallah futbol adına geldiğimiz noktada aşağıya gitmeyiz" dedi.
"Keyifli bir oyun oldu"
05.11.2017 - 22:59 | Son Güncelleme: 05.11.2017 - 22:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, 2-1 kazanılan Atiker Konyaspor maçı sonrası keyifli bir oyun olduğunu belirterek, "İnşallah geldiğimiz noktadan aşağıya düşmeyiz" dedi.
Etiketler : samet aybaba,süper lig,
517217 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517217.aspx
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2
1
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9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
4
Beşiktaş
10
5
3
2
16
11
5
18
5
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
6
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
7
Göztepe
10
5
2
3
21
18
3
17
8
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
9
Sivasspor
10
5
1
4
15
14
1
16
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
10
3
1
6
10
13
-3
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
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13
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11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
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Antalyaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
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Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 1 Fenerbahçe
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Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
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Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor - Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe - Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2