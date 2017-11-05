Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

"İlk 15-20 dakika iyi değildik. %100 oynayamadık. Golden sonra daha iyi oynadık, 3 puanı hak ettik, çok pozisyona girdik"



"Sezon başlamadan önce 1 maç oynuyordum, 2 maç oynamıyordum, bu hocanın kararı. Her oyuncu oynayınca %100'e yaklaşıyor. Ben bir görev adamıyım, takım için savaşırım, elimden geleni yaparım"



"Türkiye millî takımında oynamak benim hayalim"

"Dosyalarım hala FIFA mahkemesinde, sıramı bekliyorum. Türkiye millî takımında oynamak benim hayalim. Lucescu da bu konuyla ilgileniyor. Sabırlı olmam gerekiyor. Hoca beni çağırırsa Avrupa Şampiyonası'nda inşallah oynarım"