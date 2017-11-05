Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Conte ile Mourinho'nun kapışmasına Stamford Bridge ev sahipliği yaptı. Maçın ilk yarısında iki takım da pozisyonlar bulmasına karşın gol sesi çıkmadı. Maçın ikinci devresine daha hızlı başlayan Chelsea, 55. dakikada Morata ile 1-0 öne geçti. Bu golün ardından iki teknik adam da oyuncu değişikliklerini birer birer kullanmaya başladı fakat sonuç değişmedi. Morata'nın attığı tek golle Chelsea, United'ı evine puansız yolladı.

Chelsea aldığı bu 3 puanla birlikte Manchester United'ın farkı açmasına izin vermedi ve puanını 22 yapıp 4. sıraya kadar yükseldi. United ise haftayı puansız kapattı ve liderin 8 puan gerisine düştü.