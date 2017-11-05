Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aykut Kocaman'ın görevini bırakması durumunda Fenerbahçe'de teknik direktörlük için ismi geçen Ümit Özat, açıklamalarda bulundu.

İşte Ümit Özat'ın açıklamaları; "Eğer teknik adamlık yapıyorsan en büyük hayalin yetiştiği kulübünde teknik adamlık yapmaktır. Bunlar normal şeyler. Alın yazısı diye bir şey var. Alnımızda varsa hayırlısıysa olsun. Ancak şu an orada bir hoca var. Aykut hoca da bizim ağabeyimiz. Bizden yetişmiş birisi. Bu kulüpte görev almış ve başarılı olmuş."

"YAKIŞIK KALMAZ "

Aykut hoca bir efsane, ben değilim. Gol kralı oldu. Yani bir hoca görevdeyken teknik adam olarak göreve talip olmak yakışık kalmaz."