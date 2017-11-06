Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı orta saha oyuncusu, Göztepe galibiyeti sonrası, "15-20 dakika oyunumuzu sahaya yansıtamadık ancak akabinde çok pozisyona girdik ve üç puanı hak ettik. Bir oyuncu sürekli oynarsa performans olarak yüzde yüzüne yaklaşıyor. Hocamıza şans verdiği için teşekkür ediyorum. Ben görev adamıyım takımım için savaşırım. Ön taraftaki arkadaşlarımız işini yapsın ben konuşulmasam da olur" dedi. Tolgay, Milli Takım forması giymek için FIFA'dan müjdeli haber beklediğini sözlerine ekledi.

Galibiyet sonrası üçlü çektiren Tolgay, "Taraftarımız bizi yalnız bırakmadı. Hem onları hem de çok iyi mücadele eden Göztepe'yi tebrik ediyorum" dedi.

DİZİMDE KANAMA VAR

Maçın 61. dakikasında yerini Medel'e bırakan Gökhan Gönül, sakat sakat oynadığını belirterek, "Dizimde kanama ve ödem vardı. Onu uyuşturup, oynayabildiğim kadar oynamayı planlıyordum. Bunun sonucunda da elimden geleni yapmaya çalıştım. Yüzde 100 hazır olmak farklı. Milli aradan sonra inşallah daha sağlam döneceğim. Yoğun bir haftadan çıktık, bir haftada üçüncü maçımızı yaptık. Bu dönemi iyi atlattık. Göztepe gibi zorlu bir deplasmandan kayıpsız dönmek güzel" dedi.