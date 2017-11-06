Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Şampiyonluk yolunda hedefine emin adımlarla devam eden Galatasaray’da yönetim devre arasında yapılacak hamleler üzerinde ayrıntılı çalışma yapılıyor. Sarı-kırmızılılar 11. hafta itibarıyla rakiplerini kıskandıran bir puan farkına ulaştı ancak henüz ideal 11’ini ve sistemini bulamadı. Savunma kurgusunda 3’lü ile 4’lü sistem arasında gidip gelen teknik direktör Igor Tudor, Gençlerbirliği maçında bu defa hücum kurgusunu da farklı yaptı. Bu zamana kadar Bafetimbi Gomis’i en uçta yalnız oynatan Hırvat hoca, Gençlerbirliği karşılaşmasında Eren Derdiyok’u da yanına yerleştirdi. Karşılaşma sonunda Tudor, denediği bu modelden memnun kaldı ve “yardımcı santrforlu” sistemi devam ettirmeye karar verdi.



Vagner’i verirler mi?

Tudor bunun için devre arasında iyi bir forvete ihtiyacı olduğunu yönetime iletti. Galatasaraylı yetkililer, Igor Tudor’un isteği doğrultusunda çalışmalara başlarken, ilk etapta 2011-2012 sezonunun devre arasında yapılan Necati Ateş transferine benzer bir hamle gerçekleştirmesi kararı alındı. Yani yönetim şu an Süper Lig’i ya da ülke futbolunu tanıyan, kariyerinin olgunluk dönemini geçiren, adaptasyon problemi yaşamayacak ve kısa sürede takıma etki edecek isimler üzerinde çalışıyor. Bu arada Alanyaspor’un 10 numarası Emre Akbaba için temasta olan sarı-kırmızılı yetkililerin, Akdeniz temsilcisinin golcüsü Vagner Love için de nabız yoklamaya karar verdiği öğrenildi.

Şampiyonlukta payı büyüktü

Galatasaray 2011-12 sezonunda Elmander, Baros, Sercan Yıldırım gibi isimlere sahip olmasına rağmen, o dönem 32 yaşında olan Necati Ateş’i Antalyaspor’dan kadrosuna katmıştı. Tecrübeli futbolcu ligin ikinci yarısında attığı 6 gol ve Süper Final’deki 2 gollük katkısıyla şampiyonlukta önemli rol oynamıştı.



Feghouli takmıyor

Cezası sebebiyle forma giyemeyen Sofiane Feghouli, Gençlerbirliği galibiyeti sonrası takım arkadaşlarını ilk kutlayan isimlerden oldu. “Takım o olduğunda zorlanıyor” yorumlarına aldırış etmediğini söyleyen Cezayirli oyuncu, “Önemli olan takımın kazanması” dedi.

Özbek: İyi ki almışız

Galatasaray’ın sezon başında Sao Paulo’dan 7 milyon avro bedelle kadrosuna kattığı Maicon, savunma tarafının yanında attığı 4 golle gönülleri fethetti. Uzun süre sonra maça gelen Başkan Dursun Özbek’in de Maicon için “İyi ki almışız” yorumunu yaptığı belirtildi.