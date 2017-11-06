Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şampiyonluk şarkılarının isyan tezahüratlarına döndüğü Fenerbahçe’de Aykut Kocaman’ın açıklamalarından sonra gözler yönetim kurulunun yapacağı toplantıya çevrildi. Eleştiri oklarının hedefindeki teknik direktör Aykut Kocaman, “Gereği yapacağım” açıklamasının ardından dış dünyayla iletişimini keserken, sarı-lacivertlilerin nasıl bir yol izleyeceğine karar vermek, zorlu bir seçime hazırlanan Başkan Aziz Yıldırım’a kaldı. Görevi sürdürmesi halinde Fenerbahçe’nin daha çok zarar göreceğini düşünen Aykut Kocaman geri adım atmak istemiyor ama Yıldırım, camianın tepkisine rağmen hocayla devam etmeyi düşünüyor.



Oyuncular beni sabote etti

Başkan Aziz Yıldırım’ın Aykut Kocaman’ı görevde kalmaya ikna etmesi beklenirken, anlaşmazlık ihtimalini değerlendiren yönetim alternatif planlarla üzerinde de çalışıyor. Yıldırım’ın Osmanlı maçından sonra telefonla görüştüğü Kocaman’ın istifa kararını kabul etmediği ve devre arasında gerekli takviyelerin yapılacağı yönünde hocaya söz verdiği belirtiliyor. Ancak oyuncuları tarafından sabote edildiğini düşünen tecrübeli çalıştırıcıyı kararından caydırmak çok da kolay görünmüyor. “Kimse elinin taşın altına koymadı. İnandığım oyuncular beni yarı yolda bıraktı” isyanında bulunan Kocaman’ın kalması halinde takımda çok ciddi değişiklikler olması bekleniyor.



En güçlü aday Bilic

Kurmaylarıyla bir durum toplantısı yapacak, ardından Aykut Kocaman’la görüşecek olan Başkan Aziz Yıldırım, hocayı ikna edemezse teknik direktörlüğün en güçlü adayı Slaven Bilic. West Ham’la yollarını ayırması an meselesi olan Hırvat çalıştırıcının ismi daha önce de gündeme gelmişti. Kocaman’la devam etmek istemeyen yöneticilerin büyük bir bölümü de Bilic’i istiyor. Ama nihai kararı verecek olan tabii ki Aziz Yıldırım. Bilic dışında konuşulan isimlerden biri de Daum. Ancak geçtiğimiz günlerde “Aykut Kocaman’ın yerine saygın bir teknik direktör lazım” açıklamasıyla dikkat çeken Alman hocanın İspanya’dan bir kulüple anlaşma noktasında olduğu belirtiliyor.



Başkan da ulaşamıyor

Osmanlı maçı sonrası stadı özel araçla terk eden Aykut Kocaman telefonunu kapattı. Başkan Aziz Yıldırım’ın dahi ulaşamadığı tecrübeli hocanın hafta içinde basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.