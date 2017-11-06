Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kayserispor'da Deniz Türüç ve Atila Turan A Millî Takıma giderken Ryan Mendes Yeşil Burun Adaları, Oleksander Kucher Ukrayna, Asamoah Gyan Gana, Ali Ahamada Komodor Adaları, Christian Sapunaru Romanya Millî Takımlarına giden isimler oldu. Kayserispor Başkanı Erol Bedir, ''Bir ölçüde kaptanlar takımı olarak adlandırılan Kayserisporumuzdan 7 oyuncunun millî takımlara gitmesi bizim için onurdur. Ülkelerinin A Millî Takım kamplarına giren Kayserisporlu oyunculardan Kucher, Gyaen ve Sapunaru'nun ülke Millî Takımlarında kaptanlık pazubenti takmaları, sarı-kırmızılı takımımızın zenginliğidir. Başarılı sonuçlarla ve sakatlanmadan dönmelerini arzuluyoruz'' dedi.



Öte yandan sakatlığının son tedavisi için Portekiz'e giderek burada ülkesinin millî takım doktoruna muayene olan Varela'nın Kayseri'ye dönerek antrenmanlara katılması bekleniyor.