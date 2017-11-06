Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kocaman'ın ayrılması durumunda takımın başına kimin geleceği en çok merak edilen konu olurken birçok aday öne sürüldü ama hiçbiri bu kadar ses getireceğe benzemiyor... Fatih Terim!

Sarı-lacivertli camia içinde Galatasaray'ın ve Milli Takım'ın yaşayan efsanesi Fatih Terim'in göreve getirilmesini isteyenler de var.

Fenerbahçe yönetiminin ve başkan Aziz Yıldırım'ın bu yönde bir düşüncesi bulunmasa da, başkanı Terim için ikna etmeye çalışanlar olduğu belirtiliyor. "Yıldırım arayıp teklif yapsa, Terim gelir" diyenlerin sayısı az değil.

Ancak bu ihtimal oldukça zayıf görünüyor. Başkan Aziz Yıldırım'ın, adı Galatasaray'la özdeşleşmiş Terim için böyle bir hamle yapması zor. Ancak olayın yine de ihtimal dahilinde bile olması flaş bir gelişme olarak yansıyor...

Fatih Terim'in adı Ersun Yanal'ın Trabzonspor ile yollarını ayırmasından sonra bordo mavililerle de anılmıştı. Hatta tecrübeli hocanın Galatasaray'daki olası bir kötü gidiş halinde sarı kırmızılıların başına geçeceği de ciddi şekilde konuşuldu. (Fotomaç)