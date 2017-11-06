Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF 1. Lig’de zor günler geçiren Eskişehirspor’da Başkan Sinan Özeçoğlu, bir basın toplantısı düzenledi. Başkan Özeçoğlu kulübün mali durumuyla ilgili detaylı bilgiler verirken çarpıcı açıklamalarda bulundu. Özeçoğlu ve Yönetim Kurulu istifa kararı alırken 22 Kasım’da Olağanüstü Genel Kurul düzenleneceği açıklandı. Özeçoğlu, “Bir yandan takım kurmaya çalışırken, bir yandan da kulübün kronikleşmiş sorunlarıyla uğraştık. 3 puan silme cezasıyla karşı karşıya kaldık, ardından Sergen Yalçın görevi bıraktı. Ardından Yücel İldiz ile anlaştık… Bütün sorunlar için siyasi liderlerle görüşme yapıldı, görevde olduğumuz süre boyunca kasaya giren miktar 1 milyon TL. Ben ve arkadaşlarımın katkısı 17 milyon TL'dir. Gittiğimiz her kapıdan elimiz boş döndük. Kredimiz o kadar düşmüş ki, deplasmanda otele girmeden parası isteniyor.



Bu görevi her biri birbirinden değerli arkadaşlarla üstlenmiş olmak beni mutlu ediyor. Görevi kabul ederken de birikmiş sorunları çözmeye çalışırken da amacımız Eskişehirspor’un daha fazla zarar görmemesini sağlamaktı. Siyasilerle görüştük, kaynak bulmak oluşturmak için çaba harcadık. Sorunlar birkaç insanın çözebileceği boyutu çoktan aşmıştır. Koltuğa yapışıp hiçbir şey olmamış gibi davranamayız” dedi.