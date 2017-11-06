2015 yılından beri West Ham'ın menajerlik görevini sürdüren Bilic bu yıl gösterdiği kötü performans sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. En son oynanan Liverpool maçında sahasında 4-1 mağlup olan Wes Ham küme düşma hattına gerilerken, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Ham'ın başına İskoç teknik adam David Moyes'in getireleceği iddia edildi.
West Ham United, Bilic'in görevine son verdi
06.11.2017 - 14:34 | Son Güncelleme: 06.11.2017 - 14:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Premier Lig ekiplerinden West Ham United, Hırvat teknik adam Slaven Bilic ile yollarını ayırdı.
Etiketler : bilic,West Ham United,Slaven Bilic,
517393 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517393.aspx
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PTT 1. Lig
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P.
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8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
11. Hafta Maçları
3.11.2017
Galatasaray 5 - 1 Gençlerbirliği
4.11.2017
Kasımpaşa 2 - 2 Bursaspor
4.11.2017
Kayserispor 0 - 0 Trabzonspor
4.11.2017
Antalyaspor 2 - 1 Kardemir D.Ç. Karabükspor
4.11.2017
Osmanlıspor Futbol Kulübü 1 - 1 Fenerbahçe
5.11.2017
Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor - Alanyaspor
5.11.2017
Evkur Yeni Malatyaspor 0 - 2 Medipol Başakşehir Fk
5.11.2017
Demir Grup Sivasspor 2 - 1 Atiker Konyaspor
5.11.2017
Göztepe 1 - 3 Beşiktaş
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2