Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

2015 yılından beri West Ham'ın menajerlik görevini sürdüren Bilic bu yıl gösterdiği kötü performans sonrası eleştiri oklarının hedefi haline gelmişti. En son oynanan Liverpool maçında sahasında 4-1 mağlup olan Wes Ham küme düşma hattına gerilerken, bu sezon oynadığı 11 maçta sadece 2 galibiyet elde edebildi. İngiliz basınında çıkan haberlere göre West Ham'ın başına İskoç teknik adam David Moyes'in getireleceği iddia edildi.