Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, yönetici Ali Yıldırım ve Hasan Çetinkaya ile kulüp binası dışında görüşme gerçekleştirdi. Sarı-lacivertli yöneticiler ile Aykut Kocaman'ın görüşmelerinin olumlu olduğu ifade edildi. Deneyimli futbol adamı, 16:00'da Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki basına kapalı olan idmana çıkacak.

6 FUTBOLCU KADRO DIŞI KALACAK

Aykut Kocaman'ın bu kararı sonrasında bazı futbolcuları da kadro dışı bırakacağı öğrenildi. İşte Aykut Kocaman'ın kadro dışı bırakması beklenen muhtemel futbolcular:

Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım, Şener Özbayraklı, Alper Potuk, Roman Neustadter ve Neto.