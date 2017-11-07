Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Celta Vigo Kulübünün internet sitesinden yayımladığı doktor raporunda, Emre Mor'un 28 Ekim'de sağ ayak bileğinde meydana gelen sakatlığın 4 Kasım'daki antrenmanda tekrarladığı ve tedavi süresinin 10-15 gün olduğu belirtildi.

La Liga'da Celta Vigo'nun sahasında Athletic Bilbao'yu 3-1 yendiği maçta kadroda olmayan Emre, A Milli Futbol Takımı'nın Romanya ve Arnavutluk özel maçları için belirlenen aday kadrosundan da çıkarılmıştı.

Celta Vigo Teknik Direktörü Juan Carlos Unzue, Emre konusunda "Maalesef antrenmandaki bir hareket sırasında sakatlığı tekrarladı. Maç oynayabilecek kadar kendini güvende hissetmiyor. Doktorlarla beraber dinlendirilmesine karar verdik. Emre farklı bir futbolcu ve takımda alternatif oluşturuyor. Kısa zamanda dönecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Öte yandan, İspanyol spor gazetelerinden Marca, La Liga'da geride kalan 11 haftada beklenen performansı sergileyemeyen 25 futbolcu arasında Emre Mor'u da gösterdi. Gazetede, "Yıldız futbolcu olarak, 13 milyon avroya Celta Vigo'nun en pahalı transferlerinden biri olan Emre Mor, şimdiye kadar yedek kalarak henüz kendini gösterme fırsatı bulamadı." ifadesi kullanıldı.