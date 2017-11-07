"Siz bu ligin en iyi takımısınız" diyen Özbek milli arada takıma alacakların sıfırlanacağını söylemişti. Gençlerbirliği karşısında alınan 5-1'lik galibiyetle keyfi yerine gelen Galatasaray Başkanı futbolculara geçen hafta verdiği sözü tutmak için kolları sıvadı. Özbek'in milli arada teknik heyet ve futbolcuların hesabına 6 milyon Euro ödeme yapacağı öğrenildi. Başakşehir maçı öncesi Florya'daki huzurun bozulmasını istemeyen Özbek kurmaylarına "Hem saha içi hem saha dışında bu takımın şampiyonluk için nasıl kenetlendiğini herkes görüyor. Bu havanın bozulmaması için yönetim olarak elimizden geleni yapmalıyız" görüşünü paylaştı. Bu arada 25 Mart 2017'deki Olağan Mali Genel Kurul'da kabul edilen denk bütçeyi aştığını tespit eden Başkan Özbek ve kurmayları Aralık ayında Olağanüstü Mali Genel Kurul'a gitme kararı aldı. 2 veya 9 Aralık'ta gerçekleşmesi beklenen Genel Kurul'da sarı-kırmızılı yönetim üyelerden ek-revize bütçe talebinde bulunacak.
Başkan Özbek ödeme sözünü tuttu
07.11.2017 - 03:24 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 03:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gençlerbirliği maçından önce Florya'yı ziyaret eden Galatasaray Başkanı Dursun Özbek derbilerde 5 puan kaybeden futbolculara moral vermişti.
Etiketler : dursun özbek,galatasaray,
517535 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517535.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor - Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2