Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altı aylığına kiralık olarak satın alma opsiyonuyla kadroya katılan ve bonservis bedeli olarak 3 milyon 400 bin Euro ödenmesi gereken oyuncu için camia ikiye bölünmüş durumda. Yönetim ise son kararı teknik direktör Rıza Çalımbay ve oyuncu ile görüştükten sonra verecek. Yarım sezon için Trabzonspor'dan 1 milyon 620 bin Euro alacak olan ve satın alma opsiyonu kullanılırsa yılda 3 milyon 200 bin Euro kazanacak olan Sosa ise, "Beklentileri karşılayamadığımın farkındayım. Ama şunu söyleyebilirim ki bu hep böyle gitmeyecek. Yakında eski gücüme ve performansıma geri dönüş yapacağım" dedi.