Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

BURHAN CAN TERZİ

Devre arasında da flaş transferlere imza atmaya hazırlanan Galatasaray yönetiminin meşgul olduğu konulardan biri de Arda Turan meselesi... Dünya devi Barcelona’da bu sezon bir dakika bile süre alamayan tecrübeli futbolcuyu Katalanlar devre arasında elden çıkarmak istiyor. Teknik direktör Ernesto Valverde’nin hiçbir şekilde planları arasında yer almayan Arda için menajeri Ahmet Bulut da İstanbul’da kulis çalışmalarına başladı. Galatasaray yönetimiyle temasta olan ve nabız yoklayan Bulut gerek medya gerek de futbol dünyasındaki hatırlı dostlarını da araya sokarak işi bitirmeyi hedefliyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu transferi gerçekleştirmesi için birçok söz sahibi isimden “Alın baskısı” yapılırken Dursun Özbek kurmayları temkinli davranıyor.



Bir tek Ergün pozitif

Süper Lig’de 11. hafta itibarıyla lider konumda bulunan ve iyi bir grafik çizen Galatasaray’da yönetimin endişesi; Arda Turan transferi gerçekleşirse taraftarla yeniden gerilim yaşanması, olası futbol dışı gündemlerle takımın huzurunun bozulması, sansasyonel olayların meydan gelmesi ihtimalleri... Çünkü şu an Galatasaray taraftarı Arda Turan ‘a önceki dönemlerde olduğu gibi sempatik bakmıyor ve takımdaki ortama ayak uydurması konusunda kuşkulular. Yöneticiler, teknik direktör Igor Tudor’a da danışmadan asla bu transferi gerçekleştirmeyecekleri şeklinde fikir bildirirken, şu an itibarıyla Arda konusuna tek sıcak bakan ismin sportif direktör Cenk Ergün olduğu öğrenildi.