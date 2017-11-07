Başarı, başarısızlığı her zaman kovar! Tıpkı Süper Lig’de üç büyükler arasında yaşananlarda olduğu gibi. İki sezon önce Beşiktaş’ın başına geçen Şenol Güneş, takımını 2 yıldır şampiyon yaparken, rakiplerine de ciddi zararlar ettirdi. Hem Fenerbahçe’de hem de Galatasaray’da teknik adam değişiklikleri gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar 3 hoca ile yollarını ayırırken Aykut Kocaman’ın ayrılmanın eşiğinden döndüğü Fenerbahçe’de giden hoca sayısı ikiydi. Güneş kendi mevcut durumunu koruduğu gibi 2 sezonda önemli isimleri parlatıp kulüp ekonomisine de önemli katkılar verdi. Mevcut kadronun taşını çıkaran ve yüksek verim alan Güneş bu sezon da Babel, Tolgay ve Cenk gibi isimleri parlatıp cilaladı. Özetle, Beşiktaş’ın 2 sezonluk başarısı Galatasaray’ı sezon başında tepeden tırnağa yeniledi desek yanlış olmaz. Fenerbahçe de yeni bir yapılanmaya gitti ama UEFA kriterleri sebebiyle eli kolu bağlı olduğu için çok riske giremedi.
5 hoca gönderdi 1’i eşikten döndü
07.11.2017 - 08:17 | Son Güncelleme: 07.11.2017 - 08:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Başarı, başarısızlığı her zaman kovar! Tıpkı Süper Lig’de üç büyükler arasında yaşananlarda olduğu gibi.
Etiketler : fener,
517588 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/517588.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Galatasaray
11
8
2
1
26
9
17
26
2
Başakşehir
11
7
2
2
18
13
5
23
3
Beşiktaş
11
6
3
2
19
12
7
21
4
Kayserispor
11
5
4
2
17
13
4
19
5
Sivasspor
11
6
1
4
17
15
2
19
6
Bursaspor
11
5
2
4
22
15
7
17
7
Fenerbahçe
11
4
5
2
21
16
5
17
8
Göztepe
11
5
2
4
22
21
1
17
9
Akhisarspor
11
5
2
4
18
19
-1
17
10
Aytemiz Alanyaspor
11
4
2
5
24
22
2
14
11
Malatyaspor
11
4
2
5
16
19
-3
14
12
Trabzonspor
11
3
4
4
19
23
-4
13
13
Kasımpaşa
11
3
3
5
18
21
-3
12
14
Antalyaspor
11
3
3
5
13
20
-7
12
15
Konyaspor
11
3
1
7
11
15
-4
10
16
Karabükspor
11
2
2
7
12
19
-7
8
17
Osmanlıspor
11
2
2
7
14
22
-8
8
18
Gençlerbirliği
11
2
2
7
13
26
-13
8
12. Hafta Maçları
17.11.2017
Beşiktaş - Akhisar Belediye Gençlik Ve Spor
18.11.2017
Bursaspor - Göztepe
18.11.2017
Atiker Konyaspor - Antalyaspor
18.11.2017
Medipol Başakşehir Fk - Galatasaray
19.11.2017
Alanyaspor - Evkur Yeni Malatyaspor
19.11.2017
Gençlerbirliği - Kayserispor
19.11.2017
Trabzonspor - Osmanlıspor Futbol Kulübü
19.11.2017
Fenerbahçe - Demir Grup Sivasspor
20.11.2017
Kardemir D.Ç. Karabükspor - Kasımpaşa
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
1
Ümraniyespor
11
7
3
1
17
7
10
24
2
Giresunspor
11
6
4
1
16
7
9
22
3
Ankaragücü
11
6
3
2
15
8
7
21
4
Elazığspor
11
5
3
3
17
13
4
18
5
Ç. Rizespor
11
5
3
3
20
17
3
18
6
İstanbulspor
11
5
2
4
14
10
4
17
7
Adanaspor
11
5
2
4
13
17
-4
17
8
Balıkesirspor
11
5
3
3
24
20
4
15
9
Altınordu
11
4
3
4
17
14
3
15
10
Gazişehir G.Ant
11
3
5
3
10
6
4
14
11
Adana Demirspor
11
4
2
5
15
16
-1
14
12
Samsunspor
11
3
4
4
11
12
-1
13
13
Erzurumspor
11
3
3
5
12
16
-4
12
14
Boluspor
11
3
2
6
12
15
-3
11
15
Denizlispor
11
3
2
6
12
19
-7
11
16
Eskişehirspor
11
2
5
4
17
21
-4
8
17
Grandmedical Manisaspor
11
3
1
7
12
18
-6
7
18
Gaziantepspor
11
1
2
8
4
22
-18
2