Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarı, başarısızlığı her zaman kovar! Tıpkı Süper Lig’de üç büyükler arasında yaşananlarda olduğu gibi. İki sezon önce Beşiktaş’ın başına geçen Şenol Güneş, takımını 2 yıldır şampiyon yaparken, rakiplerine de ciddi zararlar ettirdi. Hem Fenerbahçe’de hem de Galatasaray’da teknik adam değişiklikleri gerçekleşti. Sarı-kırmızılılar 3 hoca ile yollarını ayırırken Aykut Kocaman’ın ayrılmanın eşiğinden döndüğü Fenerbahçe’de giden hoca sayısı ikiydi. Güneş kendi mevcut durumunu koruduğu gibi 2 sezonda önemli isimleri parlatıp kulüp ekonomisine de önemli katkılar verdi. Mevcut kadronun taşını çıkaran ve yüksek verim alan Güneş bu sezon da Babel, Tolgay ve Cenk gibi isimleri parlatıp cilaladı. Özetle, Beşiktaş’ın 2 sezonluk başarısı Galatasaray’ı sezon başında tepeden tırnağa yeniledi desek yanlış olmaz. Fenerbahçe de yeni bir yapılanmaya gitti ama UEFA kriterleri sebebiyle eli kolu bağlı olduğu için çok riske giremedi.