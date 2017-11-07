Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kümede kalma mücadelesi veren takımdan Şampiyonlar Ligi’nde tur hesabı yapan büyük bir kulüpte değerli ve önemli bir isim olmak. İşte Cenk Tosun’un kısa özeti ve içinde bulunduğu durum bu aslında. Son olarak Göztepe filelerini de havalandıran formda golcü, beIN Sport’a konuştu. Gaziantepspor forması giyerken büyük hedefleri olduğunu belirten Cenk “Şu anda hayallerimin yüzde 100’ünden fazlasını gerçekleştirdim. Beşiktaş’ta oynamayı hayal ediyordum. Ama vazgeçilmez olmayı millî takımda 9 numara olmayı tahmin bile edemiyordum. Tabi daha yüksek hedefler artık koydum. Daha da başarmak istiyorum ve daha fazla çalışmam lazım” dedi.



Real’de oynarım!

Forma için rekabet ettiği yeni transfer Negredo’nun egosunun sıfır olduğunu ve bir röportajında ‘Cenk oynamayı hak ediyor’ sözünü söylediğini belirten Tosun “Negredo da oynamayı hak ediyor ama hocanın bileceği iş. ‘Oynamıyorum’ diye trip atayım diyen bir insan da değil. Çalışmasına devam ediyor. Çok takdir ediyorum. O da, ben de gol atacağım. Ben robot değilim. 34 maçta 34 gol atsam burada oynamam, Real Madrid’de oynarım. Bazen ben atacağım, kötü olduğumda o atacak, Talisca atacak. Şampiyonluklar böyle geliyor. Benim kötü olduğum zamanlarda da inşallah onlar devreye girecek ve takımı sırtlayacak” ifadesini kullandı.

SEZON BAŞINDAKİ CRYSTAL PALACE OLAYI...

Transferin bitmesine sayılı günler kala Premier Lig ekibi Crystal Palace’tan ciddi teklif alan ve yuvada kalan Cenk Tosun “Premier Lig dünyanın en iyi ligi. Sezon başı çok büyük rakamlardan bahsedildi. Gurur vericiydi. İsmim, İngiltere basınında çok geçiyordu. Bu, beni çok mutlu etti. C. Palace olayı direkten döndü. İyi ki de öyle oldu. Hayırlısı olsun diye dua ettim. Daha güzel işler yaptım. Zamanı geldiğinde, başkanımız da karar verdiğinde Avrupa’da oynamak istiyorum. Premier Lig ya da İspanya Ligi büyük ligler. Burada misyonumu doldurduktan sonra Türk bayrağını yurt dışında güzel temsil etmek istiyorum. Hedefim yine burada şampiyon olmak. Başkanımız ‘Kal’ derse yıllarca kalırım. ‘Git’ derse kulübümüz para kazanacaksa ben de gururla giderim” ifadesini kullandı.

SATIR BAŞLARI

Kuradan dolayı sevinmiştik ama 4 maçta 10 puan alacağımızı düşünmüyorduk.

Ligde bize karşı 11 kişi defans yapılıyor ve bize karşı kendilerini göstermek istiyorlar.

Bizim takımda karakteri sıkıntılı oyuncular yok. Arkadaşlık değil de kardeşlik var.

Benim takım içinde en iyi anlaştığım oyuncular Necip, Oğuzhan, Atınç, Tolgay.

Kaliteli bir ligimiz oldu. Vagner Love, Burak Yılmaz ve Eto’o’yu beğeniyorum.

Beraber oynadığımız Demba Ba ve Mario Gomez’den çok şeyler öğrendim.

3 gol attım babam 1 tane daha istedi!

Ailesinden büyük destek gördüğünü ve babasının her maça geldiğini söyleyen Cenk Tosun “Başarının yüzde 50’sinden fazlası ailemden dolayı. Annem ve babamın sayesinde buralara geldim. Babam hiçbir maçımı kaçırmaz. En çok eleştiren babam. Konya’da 3 gol attığımda ‘Artık bu defa beni över’ demiştim ama ‘Bir gol daha atabilirdin, şurada şunu yapabilirdin’ diyerek gazımı almaya çalıştı ama çok da iyi yaptı” dedi.



Yönetimin Cenk dileği

Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Ahmet Ürkmezgil Cenk Tosun için “Allah, Cenk’i nazarlardan korusun. Zaman zaman suskun kalabilir ama havası, gücü, kuvveti, mücadelesiyle Cenk çok iyi bir golcü” dedi. Takımda gözle görülür bir düzelme olduğunu belirten Ürkmezgil “Birkaç hafta önce ‘Şampiyonluk gitti’ diyorlardı ama daha ligin çok başındayız. Bu köprünün altından çok sular akacak” değerlendirmesinde bulundu.

CENK TOSUN’UN BEŞİKTAŞ KARNESİ



2017-18 SEZONU

Organizasyon Maç Gol

Süper Lig 10 5

Avrupa 4 4

Süper Kupa 1 1

2016-2017 SEZONU

Organizasyon Maç Gol

Süper Lig 33 20

Avrupa 12 4

Süper Kupa 1 -

Türkiye Kupası 1 -

2015-2016 SEZONU

Organizasyon Maç Gol

Süper Lig 29 8

Avrupa 6 2

Türkiye Kupası 8 7

2014-2015 SEZONU

Organizasyon Maç Gol

Süper Lig 18 5

Avrupa 8 1

Türkiye Kupası 2 3