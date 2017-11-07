Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Osmanlıspor beraberliğinin ardından görevinden ayıralacağı ileri sürülen tecrübeli teknik adam ikna edilirken, kötü gidişata dur demek için radikal kararlar alınacak. Kocaman'ın isteğiyle takım kadrosunda ciddi revizyona gidilirken, sert önlemler alınacak.

Sarı lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın isteğiyle 3 futbolcunun kadro dışı bırakılacağı, iki futbolcunun ise ciddi biçimde uyarılacağı ileri sürüldü.



İşte o isimler...

Mehmet Topal

Fernandao

Robin van Persie

Uyarılması beklenen isimlerden biri ise Mehmet Ekici.

Aykut Kocaman'ın yönetim tarafından uyarı yapılmasını istediği bir diğer isim ise Alper Potuk.