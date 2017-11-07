Osmanlıspor beraberliğinin ardından görevinden ayıralacağı ileri sürülen tecrübeli teknik adam ikna edilirken, kötü gidişata dur demek için radikal kararlar alınacak. Kocaman'ın isteğiyle takım kadrosunda ciddi revizyona gidilirken, sert önlemler alınacak.
Sarı lacivertlilerde Aykut Kocaman'ın isteğiyle 3 futbolcunun kadro dışı bırakılacağı, iki futbolcunun ise ciddi biçimde uyarılacağı ileri sürüldü.
İşte o isimler...
Mehmet Topal
Fernandao
Robin van Persie
Uyarılması beklenen isimlerden biri ise Mehmet Ekici.
Aykut Kocaman'ın yönetim tarafından uyarı yapılmasını istediği bir diğer isim ise Alper Potuk.