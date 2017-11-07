Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Altaylı,"Türkiye'deki önemli bir takımın, başarılı bir teknik direktörü kulübüyle arasında sorunlar yaşıyor ve dünkü açıklamasından bunu anladık. Başarılı teknik direktör madem ki kulübünde bu kadar rahatsız, Fenerbahçe bu teknik direktöre bir teklif götürebilir. Bu teknik direktör Trabzonspor ve Beşiktaş'tan sonra Fenerbahçe'yi çalıştırır ve Fenerbahçe'ye iyi futbol oynatacağından kimsenin şüphesi olmaz. Şenol Güneş..." dedi.