Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu toplantısı, Vali Yardımcısı Canan Hançer Baştürk'ün başkanlığında, valilik toplantı salonunda yapıldı. Toplantıda Kasım ayı içinde Antalya'da oynanacak müsabakalarla ilgili alınacak tedbirler görüşüldü. İl Spor Güvenlik Kurulu, 13 Kasım Pazartesi günü Antalya Stadyumu'nda oynanacak Türkiye - Arnavutluk müsabakasında bin 200 polis ile 825 özel güvenlik görevlisinin görev yapmasına karar verdi. Kurul, ayrıca Süper Lig'in 12. haftasında, 26 Kasım Pazar günü saat 19.30'da Antalya Stadyumu'nda oynanacak Antalyaspor - Fenerbahçe karşılaşmasında ise bin 750 polis ile özel güvenlik görevlilerinin bulundurulmasına karar verdi. Kurul, basketbol, voleybol ve hentbol maçlarında alınacak tedbirleri de görüştü.



Sırt çantası ve taşınabilir şarj cihazına izin yok

Antalya İl Spor Güvenlik Kurulu, daha önce alınan kararların aynen uygulanmasının devam etmesini de kararlaştırdı. Buna göre, maçlara sırt çantası, taşınabilir şarj cihazı, koli ve benzeri eşyalarla gelenlerin stada girişine izin verilmeyecek. Maça giriş sırasında taraftarlardan alınan bozuk paralar ise Kızılay'a verilecek.