Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Merkez Hakem Kurulu’nun, U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki skandal kararıyla gündeme oturan hakem Onur Mert’in kariyerini sonlandırma kararı aldığı öğrenildi.

Habertürk Gazetesi’nin iddiasına göre, sosyal medyada büyük tepki toplayan hakem Mert’in, Merkez Hakem Kurulu ve Süper Lig hakemleriyle ilgili kullandığı ifadelerin ortaya çıkmasının ardından MHK’dan flaş bir karar alındı.

MHK HAKEMLİĞİNİ BİTİRDİ



MHK, Elit U17 Ligi’nde oynanan Fenerbahçe-Galatasaray maçındaki uçan tekmeye sarı kart vermesi ve hakem camiasına yönelik ağza alınmayacak sözler sarfetmesi nedeniyle genç hakemin kariyerini bitirme kararı aldı.

ÖZÜR DİLEMİŞTİ



Genç hakem tepkiler üzerine sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Öncelikle göstermiş olduğum sarı kartın yanlış olduğunu maç sonrası videoyu özleyince gördüm ve üzüldüm. Bir zamanlar ben de her hakem gibi bir takımın taraftarıydım. Ancak kendime tarafsız bir sayfa açtım. Bu camiaya girdikten sonra Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus hocalarımın ne kadar değerli ve mükemmel birer insan olduklarını görünce onların yolundan ilerlemeye karar verdim” demişti.