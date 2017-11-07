Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fortuna Düsseldorf ile 5 Kasım'da oynadığı lig maçında sağ ayak bileği burkulan Kaan Ayhan'ın A Millî Takım sağlık ekibince yapılan muayene ve tetkikleri sonucunda ayak bileği eklem kapsülünde ve bağlarında zedelenme saptanarak tedavisine başlandı.

Futbolcunun sakatlığının kamp döneminde planlanan özel maçlar süresince iyileşmeme ihtimali göz önüne alınarak, kadronun Barış Yardımcı ile takviye edilmesi uygun bulundu. Barış, akşam ilerleyen saatlerde A Millî Takım'ın Riva'daki kampına katılacak.

Ayrıca, kasık bölgesindeki ağrı nedeniyle yapılan görüntüleme tetkikleri (MRG) sonucunda ciddi bir yaralanma bulgusu saptanmayan Çağlar Söyüncü de uygulanan tedaviye hızla cevap verdi ve bu akşamki antrenman programına dâhil edildi.