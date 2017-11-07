Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ali Yıldırım, Süper Lig'de 1-1 biten Osmanlıspor maçından sonra istifa sinyali veren teknik direktör Aykut Kocaman'ın çok üzüldüğünü ancak görevinin başında olduğunu söyledi.

Yıldırım, sarı-lacivertli futbol takımının Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanından önce basın mensuplarıyla kısa bir süre sohbet etti.

ALİ YILDIRIM: 2 GÜN TATİLE GİTTİ

Aykut Kocaman'ın takımının başında olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Cumartesi günü maçtan sonra hocamız basın toplantısında açıklamalar yapmış. Sonra benim bilgim dahilinde 2 günlük tatile gitti. Hocamız bugün de döndü ve takımının başında." diye konuştu.

"ŞUAN CEZA DURUMU YOK"

Ali Yıldırım, futbolculara yönelik herhangi bir ceza kararı alıp almadıklarının sorulması üzerine, "Şu ana kadar öyle bir şey yok. Onu hoca ile görüşün. Neticeler başarısız olunca spekülasyonların yapılması normal. Şu anda ceza durumu olmadı." ifadelerini kullandı.

"SON DAKİKADA YENİLEN GOLLER HOCAYI ÜZDÜ"

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Yıldırım, Kayserispor ve Osmanlıspor maçlarında son dakikada yenilen gollerle yaşanan puan kayıplarının Aykut Kocaman'ı üzdüğünü aktardı.

"HOCAYA GÜVENMESEK TAKIMIN BAŞINA GETİRMEZDİK"

Sarı-lacivertli takımın zor günleri aşacağını kaydeden Yıldırım, "Osmanlıspor maçından sonra demoralize olmuştu. Son iki haftada son dakikada yenilen goller hocayı üzdü. Kendisiyle konuştuk ve döndü. Güvenmesek takımın başına getirmezdik. Fenerbahçe bu günleri taraftarıyla, camiasıyla, formasıyla aşacak ve şampiyon olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, ocak ayında transfer yapıp yapmayacaklarının sorulması üzerine, "İnşallah olur. Fenerbahçe'nin ihtiyacı varsa yapılır." şeklinde görüş belirtti.

"VAN PERSİE İYİLEŞİP SAHALARA DÖNECEK"

Sakatlığı nedeniyle uzun süredir takımdan ayrı kalan Hollandalı futbolcu Robin van Persie ile ilgili görüşlerini aktaran Yıldırım, "Van Persie ile ilgili çok iyi şeyler düşünüyoruz. İyileşip sahalara dönmesini bekliyoruz." diyerek sözlerini tamamladı.