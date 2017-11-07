Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yılmaz Vural'ın Aykut Kocaman ile ilgili yaptığı açıklamalar şu şekilde;



"Kocaman gitmiyorsa birileri gidecek demektir"



Aykut Kocaman’ı kimse hatır-gönülle getirmedi. Kocaman’ın hocalık kariyerine kimse bir şey diyemez. Başarılı oldu ki Aziz Yıldırım ile daha önce sorun yaşamasına rağmen göreve geldi. Kocaman, doğrularımla yaptıklarım sonuç getirmedi dedi. Oyuncularını toplum önüne atmak istemedi. Bu oyuncular kadar hata yapan bir döneme denk gelmedim dedi. Oyunsal hatalar mı, disiplinel hatalar mı bilemiyorum. Yönetimle aralarındaki konuşmalarından sonra devam kararı aldı. Bana göre de kalması doğru. Fenerbahçe zırt-pırt hoca değiştirmemeli. Kocaman gitmiyorsa oradan birileri gitmek zorunda. Yoksa ipin ucu kaçabilir. (Ajansspor)