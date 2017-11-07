Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sezon başında Galatasaray'dan ayrılıp Fransa Ligi ekiplerinden Nice'e transfer olan Wesley Sneijder, geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

"EVDE BOŞ BOŞ OTURMAK ACI VERİYOR"

Hollanda basınına konuşan Wesley Sneijder, "Milli Takım'ı bir gün bırakacağım ama şu an buradayım. Bu aralar bunu konuşmanın zamanı değil. Kadroya çağrılmadığım zamanlar anlayabiliyorum çünkü Nice'de düzenli oynayamıyorum. Çağrılmadığım zamanlar evde boş boş oturmak çok acı veriyor" dedi.

"EĞLENMEYE DEVAM EDİYORUM"

33 yaşındaki futbolcu, "Hala eğlenmeye devam ediyorum. Bunun yaş ile ilgisi yok. Devam etmek için önemli olan nasıl hissettiğindir. Ve ben şimdi çok iyi hissediyorum" diyerek emekli olacağı yönündeki dedikodulara cevap verdi.