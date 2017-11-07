Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arjantin ekibi Velez'in teknik direktörü Omar De Felippe, Santa Fe yenilgisinin ardından bir taraftarın suratına tükürmesi üzerine istifa etti. 8 haftası geride kalan Arjantin Premier Lig'in 18. sırasında bulunan Velez Sarsfield, Leonardo Madelon'un ekibi Union Santa Fe'ye kendi evinde 2-0 mağlup oldu.

Bu mağlubiyetin ardından çılgına dönen Velezli taraftarlar, teknik direktörü ve oyuncuları protesto etti. Velezli bir taraftar teknik direktör Omar De Felippe'nin suratına tükürdü. Bu olayın ardından De Felippe, kulübe istifasını sundu.